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Мир

Парень избил и порезал ножом свою девушку-блогера во время онлайн-трансляции в соцсети

блогера из Бразилии жестоко избил парень и ранил ножом, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2025 18:29 Фото: pixabay
В Бразилии блогера Луну Абрао прямо во время онлайн-трансляции в социальной сети жестоко избил и несколько раз ранил ножом ее парень Алекс Оливейра, сообщает Zakon.kz.

По информации Mirror, подписчики, наблюдавшие за происходящим, в панике начали звонить в службу спасения, пока женщина истекала кровью и кричала от боли. После нападения Луну срочно госпитализировали в одну из больниц Сан-Паулу, где ей была проведена экстренная операция. В данное время она находится в тяжелом состоянии.

Отмечается, что полиция еще не арестовала подозреваемого, так как он скрывается. Сама пострадавшая продолжает публиковать фотографии из больницы, демонстрируя полученные подарки и открытки с пожеланиями скорейшего выздоровления. Она также делится снимками своих ранений, чтобы проинформировать общественность о последствиях жестокости своего партнера.

Ранее сообщалось, что массовая драка с поножовщиной произошла на паркинге жилого комплекса в Алматы.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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