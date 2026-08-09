"Мы просто ищем доллары": как индонезийцы зарабатывают на чужой политике

Индонезийские пользователи Facebook массово создают и распространяют политический контент для зарубежной аудитории, стремясь заработать на вовлеченности, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Guardian, одна из таких авторов, которую издание называет Адирой, публикует посты в группах сторонников австралийского политика Полин Хэнсон, а также в сообществах, связанных с американской политикой. По ее словам, она практически не интересуется политикой этих стран и даже не знает, кто ими руководит. Главная цель – заработать на просмотрах, реакциях и комментариях.

Адиру относят к так называемой индонезийской "буззер"-экономике – сети аккаунтов, которые за деньги распространяют контент и привлекают внимание к определенным темам. При этом часть публикаций создается с помощью ИИ.

Исследователь Тимоти Грэм из Квинслендского технологического университета считает, что такую активность стимулирует сама бизнес-модель Meta. Компания выплачивает авторам деньги за вовлеченность: в 2025 году, по данным Meta, создатели контента получили почти 3 млрд долларов за публикации, фото и видео.

Адиру заинтересовали прежде всего группы, где такая активность приносит больше денег.

"Мы просто ищем доллары", – призналась она, добавив, что практически ничего не знает о политике стран, на аудиторию которых ориентируется.

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