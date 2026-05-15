Технологии

Миллионер из Павлодара продает иностранцам ИИ-видео

ИИ-видео, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2026 07:27 Фото: Zakon.kz
16-летний Ашимхан Абугалисов из Павлодара создает рекламный контент для зарубежных компаний и ежемесячно зарабатывает больше 2 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Начав с бесплатных версий нейросетей, старшеклассник быстро перешел на профессиональные платные платформы, передает Almaty.TV. Сейчас основной объем заказов поступает из-за рубежа, в частности, из США.

Партнерство с креаторами из Калифорнии позволило павлодарцу выйти на американский рынок, где спрос и чеки на ИИ-услуги значительно выше.

"На данный момент я сотрудничаю с компанией и девушкой из Америки. Она является тоже UGC-креатором в Калифорнии и на данный момент моим провайдером в ИИ-сфере. То есть она приносит мне заказы, я их выполняю и уже на американском рынке их продаю", – пояснил школьник.

Сегодня молодой предприниматель вместе с братом работает над созданием собственной образовательной платформы. Его цель – научить других подростков использовать нейросети для заработка.

В будущем Ашимхан планирует получить высшее образование по специальности, напрямую связанной с искусственным интеллектом.

Другие школьники из Павлодара собрали робота-металлоискателя.

Фото Алия Абди
Алия Абди
