Взрыв прогремел в Астане: есть пострадавшие

Утром 16 июля 2026 года в Астане в районе Байконыр прогремел взрыв, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) сообщили, что происшествие случилось по улице Ш. Жиенкулова.

"На территории рынка в двухэтажном административном здании произошел хлопок газовоздушной смеси. Предварительно, в результате разгерметизации композитного газового баллона объемом 50 литров", – говорится в информации.

Уточняется, что инцидент произошел в помещении по приготовлению тандырной самсы, расположенном на первом этаже здания. После хлопка обрушились часть потолочного перекрытия и дверной проем.

"На место происшествия незамедлительно прибыли подразделения МЧС. В ходе разведки спасатели обнаружили троих пострадавших. Все они доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи", – сообщили в МЧС.

Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

31 мая 2026 года в Астане прямо на дороге вспыхнул автомобиль, в котором перед этим взорвался газ. Машину охватило мощное пламя, которое быстро перекинулось на припаркованные рядом автомобили.