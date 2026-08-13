Глава Instagram объяснил, зачем соцсеть изменила логотип
Фото: magnific.com
Генеральный директор социальной сети Instagram Адам Моссери рассказал о первом за 10 лет обновлении логотипа и фирменного написания социальной сети, сообщает Zakon.kz.
По его словам, изменения должны сделать логотип более современным и лаконичным, сохранив при этом связь с первоначальным дизайном бренда.
"Словесный знак в верхней части приложения не менялся 10 лет, поэтому пришло время его обновить. Он стал чище и современнее, сохранив отсылки к оригиналу, а также простоту и внимание к деталям, которые всегда были характерны для Instagram", – отметил Моссери.
Обновленный дизайн уже используется в приложении.
Ранее сообщалось, что стало с идеей ограничить соцсети детям до 16 лет в Казахстане.
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