Глава Instagram объяснил, зачем соцсеть изменила логотип

Генеральный директор социальной сети Instagram Адам Моссери рассказал о первом за 10 лет обновлении логотипа и фирменного написания социальной сети, сообщает Zakon.kz.

По его словам, изменения должны сделать логотип более современным и лаконичным, сохранив при этом связь с первоначальным дизайном бренда.

"Словесный знак в верхней части приложения не менялся 10 лет, поэтому пришло время его обновить. Он стал чище и современнее, сохранив отсылки к оригиналу, а также простоту и внимание к деталям, которые всегда были характерны для Instagram", – отметил Моссери.

Обновленный дизайн уже используется в приложении.

Ранее сообщалось, что стало с идеей ограничить соцсети детям до 16 лет в Казахстане.