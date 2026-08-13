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Мир

Глава Instagram объяснил, зачем соцсеть изменила логотип

Глава Instagram объяснил, зачем соцсеть изменила логотип, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2026 23:02 Фото: magnific.com
Генеральный директор социальной сети Instagram Адам Моссери рассказал о первом за 10 лет обновлении логотипа и фирменного написания социальной сети, сообщает Zakon.kz.

По его словам, изменения должны сделать логотип более современным и лаконичным, сохранив при этом связь с первоначальным дизайном бренда.

"Словесный знак в верхней части приложения не менялся 10 лет, поэтому пришло время его обновить. Он стал чище и современнее, сохранив отсылки к оригиналу, а также простоту и внимание к деталям, которые всегда были характерны для Instagram", – отметил Моссери.

Обновленный дизайн уже используется в приложении.

Ранее сообщалось, что стало с идеей ограничить соцсети детям до 16 лет в Казахстане.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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