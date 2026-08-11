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Общество

Что стало с идеей ограничить соцсети детям до 16 лет в Казахстане

Социальные сети, социальная сеть, приложение, приложения, телефон, мобильный интернет, соцсеть, соцсети, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2026 19:13 Фото: unsplash
Вице-министр культуры и информации Евгений Кочетов на брифинге в СЦК 11 августа 2026 года рассказал, какие варианты ограничения доступа к соцсетям рассматриваются в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что на сегодня в большом количестве стран ограничения для детей были введены. В большинстве случаев это страны Европейского Союза.

"Этот вопрос обсуждался с госорганами. И что мы имеем сейчас? Нами внесен в парламент законопроект с согласованной позицией всех госорганов и правительства. И это означает, что после того, как работа Курултая начнется во вновь сформированном составе, этот вопрос там будет обсуждаться", – добавил он.

По его словам, в документе предложены две нормы для обсуждения.

"Первая норма касается ограничения в регистрации пользователей младше 16 лет. Это то, о чем мы говорили ранее. Вторая норма касается того, что сама онлайн-платформа самостоятельно будет осуществлять возрастную верификацию пользователей, то есть сама администрация платформы будет выбирать способ, с помощью которого будет определяться возраст того или иного пользователя, который будет регистрироваться на базе этой площадки", – резюмировал вице-министр.

6 февраля 2026 года Евгений Кочетов заявлял, что меры ограничения не будут распространяться на уже зарегистрированные аккаунты, а в случае принятия поправок могут начать действовать на новые.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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