Сейф с золотом нашли на строительной площадке в Бельгии

Рабочие строительной компании De Brand во время ремонта здания Центра общей социальной помощи Восточной Фландрии в бельгийском Синт-Гиллисе-бей-Дендермонде нашли сейф с золотом, сообщает Zakon.kz.

По данным местного Департамента полиции из их сообщения на официальной странице в Facebook от 13 августа, рабочие немедленно связались с полицейскими.

"В таких случаях молчание – серебро, а слова – золото!" – подчеркнули в полиции.

В полиции уточнили, что золото было собрано их службами, учтено и в кратчайшие сроки безопасно помещено в хранилище с высоким уровнем безопасности, принадлежащее федеральным государственным службам.

Полицейские также обратили внимание на то, что несколько золотоискателей намерены снова посетить это место.

"Это бессмысленно", – сразу предупредили они потенциальных золотоискателей.

Со слов полицейских, они тщательно все проверили и в здании золота больше нет.

"Будем надеяться, что это сокровище окажется в нужном месте и что это неожиданное открытие сможет изменить жизнь многих людей к лучшему!" – отметили в полиции.

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