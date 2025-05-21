Тайник с золотом нашли туристы в Чехии
Как пишет CNN, двое туристов, пожелавших остаться анонимными, шли по короткому маршруту через лес в Крконошах – популярном районе для пеших прогулок на северо-востоке Чехии. Во время прогулки в одном из каменных склонов они заметили алюминиевый ящик, торчавший из стены, внутри которого оказались:
- 10 золотых браслетов;
- 17 портсигаров;
- пудреница и гребень;
- 598 золотых монет.
Фото: Museum of Eastern Bohemia
По словам заведующего археологическим отделом Музея Восточной Богемии Мирослава Новака, находку туристы сразу же принесли в музей в городе Градец-Кралове.
"Они пришли к нашему нумизмату без предварительной записи. Только после этого археологи начали заниматься находкой и выехали на место", – рассказал Новак.
Кто и зачем спрятал сокровища, пока неизвестно. Однако точно установлено, что кладу чуть более ста лет, а одна из монет датирована 1921 годом. Полная историческая оценка клада все еще продолжается, однако, по словам нумизмата музея Войтеха Брадле, стоимость лишь одного золота в найденных монетах, которые весят 3,7 кг, составляет 8 млн чешских крон, или около 360 тыс. долларов США.
Фото: Museum of Eastern Bohemia
Мирослав Новак пояснил, что согласно чешскому законодательству, археологические находки с момента обнаружения становятся собственностью местной региональной администрации. В данном случае, по его словам, клад был передан музею в полном соответствии с законом, а нашедшие имеют право на финансовое вознаграждение, размер которого зависит от стоимости металла или исторической оценки.
Фото: Museum of Eastern Bohemia
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