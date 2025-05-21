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Туризм

Тайник с золотом нашли туристы в Чехии

Клад обнаружили в Чехии, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2025 19:40 Фото: pixabay
В горах на северо-востоке Чехии туристы нашли тайник с золотом на сотни тысяч долларов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет CNN, двое туристов, пожелавших остаться анонимными, шли по короткому маршруту через лес в Крконошах – популярном районе для пеших прогулок на северо-востоке Чехии. Во время прогулки в одном из каменных склонов они заметили алюминиевый ящик, торчавший из стены, внутри которого оказались:

  • 10 золотых браслетов;
  • 17 портсигаров;
  • пудреница и гребень;
  • 598 золотых монет.

Фото: Museum of Eastern Bohemia

По словам заведующего археологическим отделом Музея Восточной Богемии Мирослава Новака, находку туристы сразу же принесли в музей в городе Градец-Кралове.

"Они пришли к нашему нумизмату без предварительной записи. Только после этого археологи начали заниматься находкой и выехали на место", – рассказал Новак.

Кто и зачем спрятал сокровища, пока неизвестно. Однако точно установлено, что кладу чуть более ста лет, а одна из монет датирована 1921 годом. Полная историческая оценка клада все еще продолжается, однако, по словам нумизмата музея Войтеха Брадле, стоимость лишь одного золота в найденных монетах, которые весят 3,7 кг, составляет 8 млн чешских крон, или около 360 тыс. долларов США.

Фото: Museum of Eastern Bohemia

Мирослав Новак пояснил, что согласно чешскому законодательству, археологические находки с момента обнаружения становятся собственностью местной региональной администрации. В данном случае, по его словам, клад был передан музею в полном соответствии с законом, а нашедшие имеют право на финансовое вознаграждение, размер которого зависит от стоимости металла или исторической оценки.

Фото: Museum of Eastern Bohemia

В начале мая в Германии раскопали кладбище лошадей времен Римской империи.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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