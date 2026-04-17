Мужчина купил у пенсионера старый сейф и нашел в нем слиток золота

56-летний житель Баварии нашел в купленном подержанном сейфе золотой слиток стоимостью около 32 тысяч евро (17 млн 697 тыс. 280 тенге), сообщает Zakon.kz.

Как пишет Газета.ru со ссылкой на агентство DPA, мужчина приобрел сейф в сети за 15 евро.

Занимаясь монтажом покупки он нашел внутри потайное отделение, из которого выпал слиток золота весом 250 гр.

Мужчина не стал прятать золото и обратился в полицию. Правоохранители нашли продавца – мужчину, который помогал своему 90-летнему продавать старые вещи. Пенсионер за десятилетия просто забыл о самодельном тайнике и его драгоценном содержимом.

Покупатель вернул золото законному владельцу.

