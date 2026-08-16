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Мир

Уволил 900 сотрудников по Zoom, а теперь уволили его: глава Better борется за должность

увольнение, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2026 15:30 Фото: Zakon.kz (сгенерировано нейросетью)
Основатель ипотечной компании Better Вишал Гарг, получивший мировую известность после увольнения около 900 сотрудников по Zoom незадолго до Рождества в 2021 году, теперь сам остался без должности, сообщает Zakon.kz.

Однако уходить окончательно он не собирается и пытается вернуть себе кресло генерального директора, пишет CNN.

Гарга сместили с поста 3 августа. Его место занял Дэниел Льюис, который всего за неделю до этого вошел в совет директоров Better. Гарг считает, что новый руководитель изначально не был откровенен с ним и планировал возглавить компанию.

По словам Гарга, около полугода Льюис консультировал его, предлагал способы сократить расходы и хвалил стратегию Better. В итоге Гарг поддержал его вхождение в совет директоров. Уже через неделю Льюис убедил остальных директоров сменить генерального директора и сам занял его место.

"Он меня обманул. Он сказал, что ему нравится стратегия компании. Он похвалил нас и использовал это, чтобы попасть в наш совет директоров и завоевать наше доверие", – заявил Гарг.

За последние годы Better пережила серьезный спад. Во время ипотечного бума в пандемию компанию оценивали примерно в $8 млрд. Сейчас ее рыночная стоимость составляет около $300 млн. Годовая выручка упала с $1,5 млрд в 2021 году до $70 млн в 2023-м. Неудачным оказался и выход на биржу через слияние со SPAC в 2023 году – после него акции Better обвалились на 93%.

Сам Гарг считает, что его отстранили в момент, когда бизнес начал восстанавливаться. По его словам, в 2026 году Better рассчитывает получить около $200 млн выручки и приблизилась к прибыльности. Компания внедрила ИИ для ускорения обработки ипотечных кредитов, а также заключила партнерства с крупными технологическими компаниями.

При этом репутацию самого Гарга продолжает преследовать история декабря 2021 года. Тогда во время корпоративного звонка в Zoom он сообщил примерно 900 сотрудникам, что их увольняют. После скандала руководитель временно ушел в отпуск. Позже Better столкнулась с иском информатора, проверкой американского регулятора и растущими убытками.

Теперь Гарг намерен вернуть контроль. Он остался членом совета директоров и утверждает, что после его отставки к нему обратились инвесторы, обеспокоенные сменой руководства. С момента назначения Льюиса акции Better упали примерно на 45%.

Гарг заявил, что заручился поддержкой группы акционеров и располагает достаточным количеством голосов для возвращения. Для борьбы за компанию он нанял известного американского адвоката Алекса Спиро и направил совету директоров требование восстановить его в должности.

Если Гаргу удастся вернуться, он обещает получать зарплату всего $1 в год до тех пор, пока Better не станет прибыльной. После этого основатель компании намерен постепенно отказаться от должности генерального директора.

Ранее сотрудник шведского медучреждения установил печальный рекорд, вылетев с работы через 47 секунд после начала первой смены.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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