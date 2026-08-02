Сотрудник установил печальный рекорд, лишившись работы за 47 секунд

Сотрудник шведского медучреждения установил печальный рекорд, вылетев с работы через 47 секунд после начала первой смены. Причиной увольнения стала паническая атака из-за стресса в первый день, передает Zakon.kz.

Об этом пишет Daily Star. Пострадавший рассказал, что когда устраивался на работу в учреждение по уходу за пожилыми людьми в Стокгольме, честно рассказал, что у него может случиться паническая атака.

Начальство это не смутило. В первый рабочий день новый сотрудник очень переживал. Он пришел на работу вовремя, однако не смог найти раздевалку, а коллега отказался говорить, где она.

"В итоге к моменту начала смены у новичка началась паническая атака. Он вышел ненадолго на улицу, чтобы прийти в себя, а потом отправил сообщение руководителю, в котором честно рассказал, что случилось", – говорится в сообщении.

Руководитель тут же перезвонил и уволил работника, хотя был осведомлен о его проблемах со здоровьем. Работник умолял дать ему второй шанс, но получил отказ.

В итоге пострадавший подал жалобу, утверждая, что подвергся дискриминации из-за хронического расстройства.

Ранее в Астане увольнение признали незаконным после формального сокращения.