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Мир

За 40 млн долларов ушел с молотка первый электромобиль Ferrari

Аукцион, фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2026 08:40 Фото: rmsothebys
Первый электромобиль Ferrari Luce продали на аукционе RM Sotheby's в Монтерее за рекордные 40 млн долларов, сообщает Zakon.kz.

Электромобиль с номером шасси 0 стал самым первым произведенным экземпляром модели. Все средства от продажи Ferrari направит на образовательные инициативы через The Ferrari Foundation, передает пресс-служба аукционного дома.

Автомобиль стал самым дорогим новым автомобилем, когда-либо проданным на аукционе. Личность покупателя не раскрывается, покупательская премия за этот лот была отменена. После завершения сделки электромобиль вернут в Италию. Окончательная передача владельцу запланирована только на первый квартал 2027 года.

Недавно Louis Vuitton представил два эксклюзивных Porsche 911.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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