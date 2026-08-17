За 40 млн долларов ушел с молотка первый электромобиль Ferrari

Первый электромобиль Ferrari Luce продали на аукционе RM Sotheby's в Монтерее за рекордные 40 млн долларов, сообщает Zakon.kz.

Электромобиль с номером шасси 0 стал самым первым произведенным экземпляром модели. Все средства от продажи Ferrari направит на образовательные инициативы через The Ferrari Foundation, передает пресс-служба аукционного дома.

Автомобиль стал самым дорогим новым автомобилем, когда-либо проданным на аукционе. Личность покупателя не раскрывается, покупательская премия за этот лот была отменена. После завершения сделки электромобиль вернут в Италию. Окончательная передача владельцу запланирована только на первый квартал 2027 года.

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