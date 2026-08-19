#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+26°
$
462.22
536.5
5.43
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+26°
$
462.22
536.5
5.43
Мир

В Лондоне разгорелся скандал после убийства оленя в популярном парке

Виноваты люди: в Лондоне разгорелся скандал после убийства оленя, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2026 20:03 Фото: Instagram/theroyalparks
В лондонском Ричмонд-парке оленя пришлось умертвить после того, как он напал на мужчину во время пикника, сообщает Zakon.kz.

По информации Daily Mail, защитники животных раскритиковали решение, заявив, что агрессивное поведение животного могло быть спровоцировано самими посетителями, которые не смотрели на предупреждения и подкармливали диких оленей.

Инцидент произошел вечером 16 августа. Олень подошел к компании отдыхающих в поисках еды и травмировал мужчину в возрасте около 60 лет. Пострадавшего доставили в больницу с травмой груди. По данным полиции, его состояние не представляло угрозы для жизни. В организации The Royal Parks заявили, что из-за поведения животного, которое признали опасным для посетителей, его пришлось умертвить.

Представители The Royal Parks подчеркнули, что диких оленей в Ричмонд-парке нельзя кормить, трогать или приближаться к ним. По их словам, регулярная подкормка может привести к тому, что животные перестают бояться людей и начинают воспринимать посетителей как источник пищи. Специалисты предположили, что именно так мог сформироваться опасный стереотип поведения у погибшего оленя. Посетителям рекомендуют держаться от животных на расстоянии не менее 50 м.

Решение вызвало волну критики в социальных сетях. Пользователи отмечали, что люди сами нарушают правила и приучают диких животных к получению пищи от человека. Зоозащитник и журналист Доминик Дайер также заявил, что произошедшее стало следствием кормления оленей посетителями. Ранее в социальных сетях появлялись видео, на которых взрослые и дети подходили к животным, кормили их и даже пытались погладить, несмотря на предупреждения о риске серьезных травм.

Ранее сообщалось, что дельфины удивили ученых редким способом охоты с помощью раковин.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
почему в Лондоне закрыли парки на Новый год
01:55, 01 января 2026
Почему в Лондоне закрыли парки на Новый год
Животные
08:02, 08 февраля 2025
Белый олень удивил американцев
Новорожденных оленят показали в зоопарке Алматы
13:53, 21 июля 2024
Новорожденных оленят показали в зоопарке Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: пресс-служба КТФ
21:14, Сегодня
Анна Данилина проиграла во втором круге топового турнира в Цинциннати
Фото: ФК &quot;Женис&quot;
20:58, Сегодня
Определились финалисты Кубка Казахстана по футболу
Фото: ФК &quot;Зенит&quot;
20:32, Сегодня
"Зенит" Алипа взял верх над "Крыльями Советов" Чеснокова в Кубке России
Фото: пресс-служба КТФ
20:20, Сегодня
Денис Евсеев не смог выйти в четвертьфинал турнира в Германии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: