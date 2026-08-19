В Лондоне разгорелся скандал после убийства оленя в популярном парке

В лондонском Ричмонд-парке оленя пришлось умертвить после того, как он напал на мужчину во время пикника, сообщает Zakon.kz.

По информации Daily Mail, защитники животных раскритиковали решение, заявив, что агрессивное поведение животного могло быть спровоцировано самими посетителями, которые не смотрели на предупреждения и подкармливали диких оленей.



Инцидент произошел вечером 16 августа. Олень подошел к компании отдыхающих в поисках еды и травмировал мужчину в возрасте около 60 лет. Пострадавшего доставили в больницу с травмой груди. По данным полиции, его состояние не представляло угрозы для жизни. В организации The Royal Parks заявили, что из-за поведения животного, которое признали опасным для посетителей, его пришлось умертвить.

Представители The Royal Parks подчеркнули, что диких оленей в Ричмонд-парке нельзя кормить, трогать или приближаться к ним. По их словам, регулярная подкормка может привести к тому, что животные перестают бояться людей и начинают воспринимать посетителей как источник пищи. Специалисты предположили, что именно так мог сформироваться опасный стереотип поведения у погибшего оленя. Посетителям рекомендуют держаться от животных на расстоянии не менее 50 м.

Решение вызвало волну критики в социальных сетях. Пользователи отмечали, что люди сами нарушают правила и приучают диких животных к получению пищи от человека. Зоозащитник и журналист Доминик Дайер также заявил, что произошедшее стало следствием кормления оленей посетителями. Ранее в социальных сетях появлялись видео, на которых взрослые и дети подходили к животным, кормили их и даже пытались погладить, несмотря на предупреждения о риске серьезных травм.

Ранее сообщалось, что дельфины удивили ученых редким способом охоты с помощью раковин.