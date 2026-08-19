В Лондоне разгорелся скандал после убийства оленя в популярном парке
По информации Daily Mail, защитники животных раскритиковали решение, заявив, что агрессивное поведение животного могло быть спровоцировано самими посетителями, которые не смотрели на предупреждения и подкармливали диких оленей.
Инцидент произошел вечером 16 августа. Олень подошел к компании отдыхающих в поисках еды и травмировал мужчину в возрасте около 60 лет. Пострадавшего доставили в больницу с травмой груди. По данным полиции, его состояние не представляло угрозы для жизни. В организации The Royal Parks заявили, что из-за поведения животного, которое признали опасным для посетителей, его пришлось умертвить.
Представители The Royal Parks подчеркнули, что диких оленей в Ричмонд-парке нельзя кормить, трогать или приближаться к ним. По их словам, регулярная подкормка может привести к тому, что животные перестают бояться людей и начинают воспринимать посетителей как источник пищи. Специалисты предположили, что именно так мог сформироваться опасный стереотип поведения у погибшего оленя. Посетителям рекомендуют держаться от животных на расстоянии не менее 50 м.
Решение вызвало волну критики в социальных сетях. Пользователи отмечали, что люди сами нарушают правила и приучают диких животных к получению пищи от человека. Зоозащитник и журналист Доминик Дайер также заявил, что произошедшее стало следствием кормления оленей посетителями. Ранее в социальных сетях появлялись видео, на которых взрослые и дети подходили к животным, кормили их и даже пытались погладить, несмотря на предупреждения о риске серьезных травм.
Ранее сообщалось, что дельфины удивили ученых редким способом охоты с помощью раковин.