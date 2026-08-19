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Мир

Вспышка кишечной инфекции в США: заболели более 15 тысяч человек

США, болезнь, диарея, болезнь, инфекция, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2026 00:13 Фото: pixabay
В США с начала мая зарегистрировали 15 716 случаев заражения циклоспорой. Заболевание выявили в 47 штатах. 828 человек были госпитализированы, двое умерли, сообщает Zakon.kz.

Рост заболеваемости специалисты связывают в том числе с расследованием вспышки, которая могла быть связана с отозванным айсберг-салатом из центральной Мексики. CDC также проверяет другие случаи с пока неизвестным источником заражения, пишет Surveillance of Cyclosporiasis.

"Еще 1681 случай зарегистрировали у людей, заразившихся во время поездок за пределы США. 61 пациенту потребовалась госпитализация, летальных исходов не зафиксировали", - сообщает сайт.

Циклоспориаз вызывается паразитом Cyclospora и поражает кишечник. Заражение возможно через загрязненные продукты и воду. При этом реальное число случаев может быть выше официальной статистики, поскольку не все заболевшие обращаются к врачам.

Ранее сообщалось, что в десятках штатов США был обнаружен смертельно опасный грибок.

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Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
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