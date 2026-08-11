Смертельно опасный грибок выявили в десятках штатов США

В США с начала 2026 года зарегистрировали 3 437 клинических случаев выявления устойчивого к лекарствам грибка Candida auris. По предварительным данным CDC, случаи зафиксированы в 27 штатах, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Fox News, больше всего выявлений пришлось на Калифорнию – 873 случая. Далее идут Техас (433), Теннесси (283), Огайо (279) и Джорджия (193).

Candida auris способен вызывать тяжелые инфекции, прежде всего в больницах, домах престарелых и других медицинских учреждениях. Грибок может долго сохраняться на поверхностях и передаваться через предметы и оборудование, включая дверные ручки, поручни кроватей и медицинские приборы.

При этом клинический случай не всегда означает инфекцию: грибок может быть обнаружен у человека без симптомов. Наибольшему риску подвержены пациенты с тяжелыми хроническими заболеваниями, а также люди с дыхательными и питательными трубками, внутривенными катетерами и другими медицинскими устройствами.

Особую опасность C. auris представляет из-за устойчивости к противогрибковым препаратам. Более 90% образцов в США устойчивы к флуконазолу. Некоторые штаммы также способны противостоять основным классам препаратов.

Ранее сообщалось, что следы одной из самых опасных болезней человечества нашли в Китае и России.