Смертельно опасный грибок выявили в десятках штатов США
Как пишет Fox News, больше всего выявлений пришлось на Калифорнию – 873 случая. Далее идут Техас (433), Теннесси (283), Огайо (279) и Джорджия (193).
Candida auris способен вызывать тяжелые инфекции, прежде всего в больницах, домах престарелых и других медицинских учреждениях. Грибок может долго сохраняться на поверхностях и передаваться через предметы и оборудование, включая дверные ручки, поручни кроватей и медицинские приборы.
При этом клинический случай не всегда означает инфекцию: грибок может быть обнаружен у человека без симптомов. Наибольшему риску подвержены пациенты с тяжелыми хроническими заболеваниями, а также люди с дыхательными и питательными трубками, внутривенными катетерами и другими медицинскими устройствами.
Особую опасность C. auris представляет из-за устойчивости к противогрибковым препаратам. Более 90% образцов в США устойчивы к флуконазолу. Некоторые штаммы также способны противостоять основным классам препаратов.
Ранее сообщалось, что следы одной из самых опасных болезней человечества нашли в Китае и России.