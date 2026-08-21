Сверхсекретный подземный бункер строят для сверхбогатых в Альпах: полмиллиарда тенге за место

В швейцарских Альпах высекают масштабную сеть подземных хранилищ, в которой сверхбогатые люди могут хранить все – от бесценных произведений искусства и золота до винтажных Ferrari и дорогого вина, сообщает Zakon.kz.

У сверхбогатых людей мира есть множество роскошных бункеров, но этот выводит подготовку к концу света на совершенно новый уровень. В комплексе будет около 20 частных хранилищ, расположенных под более чем 100 метрами скальной породы – естественная крепость, призванная не допустить проникновения преступников.

Разработчики утверждают, что уровень безопасности будет сопоставим с уровнем безопасности Швейцарского национального банка.

За проектом, реализуемым под перевалом Брюниг недалеко от деревни Лунгерн, стоит швейцарский бизнесмен Томас Гассер, председатель совета директоров компании Brünig Mega Safe, пишет New York Post. Семейная компания Гассера, насчитывающая 300 сотрудников, на протяжении десятилетий специализируется на подземных работах, добыче полезных ископаемых и использовании взрывчатых веществ.

Попасть в это хранилище будет недешево. Каждая подземная пещера продается в аренду на 99 лет, а цены начинаются примерно с 1 миллиона швейцарских франков – около 1,23 миллиона долларов (более полумиллиарда тенге).

Строительство уже идет полным ходом, открытие комплекса ожидается в 2027 году.

Просто так к хранилищу будет не подъехать.

"Сначала вам придется проехать через специальный контрольно-пропускной пункт и выйти из машины: будет несколько проверок безопасности, информация о которых, разумеется, не будет разглашена общественности", – рассказал Гассер.

Проект вызвал неоднозначную реакцию у жителей крошечного городка Лунгерн. Некоторые задавались вопросом, зачем деревне нужен роскошный бункер для миллиардеров. А один из жителей пожаловался, что "они строят что-то для людей, у которых и так достаточно денег".

Другие отнеслись к этому более благосклонно, шутя, что с нетерпением ждут, когда увидят, как Ferrari, принадлежащие их новым "соседям" из бункера, будут мчаться по окрестным альпийским дорогам.

Это хранилище не единственное, чем будет славиться Швейцария. В Альпах уже выстроена практически целая страна.