Швейцария вырыла под Альпами "вторую страну"

Швейцария создала под Альпами "вторую страну". Путешествующие по стране могут и не догадываться, что находятся внутри общенационального проекта по борьбе с изменением климата и охране окружающей среды, который высекался в скале почти 30 лет, сообщает Zakon.kz.

В горной стране в центре Европы насчитывается более 1400 тоннелей, общая протяженность которых, включая тоннели и штольни, уже превышает 2000 километров. В их число входят железнодорожные тоннели под Альпами, автомобильные тоннели на национальных автомагистралях и скрытые штольни для водоснабжения и электроснабжения. По протяженности подземная сеть сопоставима с крупными городскими транспортными системами.

Самым известным элементом этого скрытого от глаз мира является Новая железнодорожная линия через Альпы (NRLA). Этот мегапроект объединяет три базовых тоннеля – Лёчберг, Готтард и Ченери – в плоский железнодорожный коридор под горами. Один только базовый тоннель Готтард простирается примерно на 57 километров под Альпами и является самым длинным железнодорожным тоннелем в мире. Пассажирский поезд пересекает его примерно за 20 минут, пишет ECOnews.

Поверхностно это выглядит как простое удобство. Более короткие поездки, меньше крутых поворотов, меньше времени в пробках за грузовиками в горных районах. Однако в конечном итоге главная цель – защита окружающей среды. Правительство Швейцарии описывает NRLA как способ "перевести грузовые перевозки с автомобильного транспорта на железнодорожный, чтобы защитить Альпы".

Сегодня более 72 процентов грузовых перевозок через Альпы в Швейцарии осуществляется по железной дороге. В 2018 году около 941 000 грузовиков пересекли Швейцарские Альпы, что примерно на треть меньше, чем в 2000 году.

Конечно, прокладка туннеля сквозь гору не обходится без негативного воздействия на окружающую среду. Только при строительстве Готардского базового туннеля было выкопано около 28 миллионов тонн породы и залито огромное количество бетона. Этот углеродный след реален.

Но швейцарские проектировщики старались минимизировать ущерб. Строительные материалы по возможности перевозились по железной дороге или морю, на строительной технике устанавливались фильтры для твердых частиц, а загрязненные сточные воды очищались и охлаждались перед попаданием в реки. В близлежащих населенных пунктах были построены шумо- и пылезащитные барьеры из накопленного плодородного грунта, а транспортные средства часто мылись, чтобы поддерживать чистоту улиц.

В план также входила защита дикой природы. После завершения работ были восстановлены берега рек, ручьи вернулись в более естественное русло, а также были заново построены каменные стены, чтобы предоставить места обитания рептилиям и мелким животным. Идея была проста: если копать глубоко, то нужно что-то оставить на поверхности.

Глубоко заложенная инфраструктура также повышает безопасность в условиях потепления климата. Лавинные галереи и туннели уже защищают дороги и железные дороги от снега и камнепадов в альпийских регионах.

Подземный мир Швейцарии не возник в одночасье. Десятилетия назад избиратели поддержали Альпийскую инициативу и NRLA. Затем инженеры потратили годы на совершенствование маршрутов и систем безопасности. Теперь отдельный федеральный железнодорожный фонд гарантирует долгосрочное финансирование модернизации и новых линий, а не короткие политические циклы.

Для других стран, борющихся с пробками на автомагистралях, загрязнением воздуха и ростом выбросов от логистики, швейцарский пример предлагает несколько практических уроков.

Эксперты ранее назвали самую дорогую страну в мире для проживания – Швейцария уступила Исландии первое место.