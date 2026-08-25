В Австрии два самолета столкнулись после взлета: есть погибшие

В Австрии недалеко от аэродрома Гнейксендорф столкнулись два легких самолета. Авария произошла около 9:15 на высоте примерно 350 м.

Как пишет портал Noe.ORF со ссылкой на данные полиции и пожарных, один самолет буксировал планер, а после его отцепления начал выполнять разворот. В это время второй самолет взлетел и врезался в буксировщик. Планер в происшествии не пострадал.

Оба легких самолета загорелись. Пилоты в возрасте 36 и 70 лет погибли на месте. Они состояли в местном авиаклубе.

На месте работали 115 пожарных и 32 единицы техники.

Причины столкновения устанавливаются.

Ранее сообщалось, что стервятник сорвал вылет пассажирского самолета.