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Мир

Пассажирский самолет столкнулся с дроном у аэропорта Нью-Йорка

Дрон ударил самолет прямо над кабиной пилотов, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2026 18:10 Фото: magnific.com
Пилот пассажирского самолета заявил о столкновении с дроном при заходе на посадку в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Инцидент произошел утром в понедельник, когда лайнер находился на высоте около 3 тыс. футов (примерно 914 м), сообщает Zakon.kz.

Согласно записи переговоров с авиадиспетчерами, командир экипажа сообщил, что беспилотник ударил самолет над кабиной пилотов во время разворота перед посадкой. По данным Sky News, несмотря на сообщение о столкновении, Airbus A321 авиакомпании JetBlue, выполнявший рейс из Лас-Вегаса, благополучно приземлился. Все пассажиры покинули борт в штатном режиме.

После осмотра самолета специалисты не обнаружили повреждений или других признаков столкновения. В JetBlue заявили, что безопасность остается главным приоритетом компании и перевозчик окажет содействие расследованию.

Обстоятельства инцидента выясняет Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).

По правилам в США беспилотники могут выполнять полеты на высоте до 400 футов (около 122 м), однако в районе аэропортов действуют строгие ограничения. Несмотря на это, FAA ежемесячно получает более 100 сообщений о появлении дронов вблизи американских аэропортов и предупреждает, что за несанкционированные полеты нарушителям могут грозить штрафы и уголовная ответственность.

Ранее сообщалось, что самолет протаранил самый высокий небоскреб Пекина.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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