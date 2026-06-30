Пассажирский самолет столкнулся с дроном у аэропорта Нью-Йорка
Согласно записи переговоров с авиадиспетчерами, командир экипажа сообщил, что беспилотник ударил самолет над кабиной пилотов во время разворота перед посадкой. По данным Sky News, несмотря на сообщение о столкновении, Airbus A321 авиакомпании JetBlue, выполнявший рейс из Лас-Вегаса, благополучно приземлился. Все пассажиры покинули борт в штатном режиме.
После осмотра самолета специалисты не обнаружили повреждений или других признаков столкновения. В JetBlue заявили, что безопасность остается главным приоритетом компании и перевозчик окажет содействие расследованию.
Обстоятельства инцидента выясняет Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).
По правилам в США беспилотники могут выполнять полеты на высоте до 400 футов (около 122 м), однако в районе аэропортов действуют строгие ограничения. Несмотря на это, FAA ежемесячно получает более 100 сообщений о появлении дронов вблизи американских аэропортов и предупреждает, что за несанкционированные полеты нарушителям могут грозить штрафы и уголовная ответственность.
Ранее сообщалось, что самолет протаранил самый высокий небоскреб Пекина.