В США двоюродный брат заманил 10-летнюю сестру в лес и убил
Как пишет Fox News, преступление произошло в апреле 2022 года в городе Чиппева-Фолс. Тогда Питерсу-Бергеру было 14 лет. Лили пропала вечером 24 апреля после того, как не вернулась домой от родственницы. Ее велосипед обнаружили возле лесного массива, а тело девочки нашли на следующий день.
Согласно материалам дела, ребенок получил тяжелые травмы головы. Судебно-медицинская экспертиза также выявила признаки удушения и сексуального насилия.
В ходе расследования Питерс-Бергер рассказал полиции, что вместе с Лили отправился по тропе, после чего они оказались в лесу. Следствие установило, что он избил девочку, задушил ее, а затем попытался скрыть тело.
После признания вины суд назначил ему пожизненный срок. Ходатайствовать об освобождении под расширенный надзор осужденный сможет после 25 лет заключения.
В рамках сделки с прокуратурой два обвинения в сексуальном насилии были сняты. Изначально дело рассматривалось во взрослом суде, несмотря на то, что обвиняемому на момент преступления было 14 лет.
Адвокаты пытались добиться перевода дела в ювенальный суд, однако судья отказал в этом. Апелляционный суд Висконсина в 2024 году подтвердил решение оставить дело во взрослой системе правосудия.
Teen Cousin Who Lured Lily Peters, 10, Into Woods Allegedly to Sexually Assault Her Is Sentenced in Her Murder https://t.co/6WzAkKwaHw— People (@people) August 26, 2026
Ранее сообщалось, что в Туркестанской области раскрыли жестокое нападение на женщину.