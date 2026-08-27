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Мир

В США двоюродный брат заманил 10-летнюю сестру в лес и убил

двоюродный брат заманил сестру в лес и убил, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2026 22:57 Фото: magnific.com
В американском штате Висконсин 18-летний Карсон Питерс-Бергер признал вину в умышленном убийстве своей 10-летней двоюродной сестры Лили Питерс. Суд приговорил его к пожизненному заключению, сообщает Zakon.kzю

Как пишет Fox News, преступление произошло в апреле 2022 года в городе Чиппева-Фолс. Тогда Питерсу-Бергеру было 14 лет. Лили пропала вечером 24 апреля после того, как не вернулась домой от родственницы. Ее велосипед обнаружили возле лесного массива, а тело девочки нашли на следующий день.

Согласно материалам дела, ребенок получил тяжелые травмы головы. Судебно-медицинская экспертиза также выявила признаки удушения и сексуального насилия.

В ходе расследования Питерс-Бергер рассказал полиции, что вместе с Лили отправился по тропе, после чего они оказались в лесу. Следствие установило, что он избил девочку, задушил ее, а затем попытался скрыть тело.

После признания вины суд назначил ему пожизненный срок. Ходатайствовать об освобождении под расширенный надзор осужденный сможет после 25 лет заключения.

В рамках сделки с прокуратурой два обвинения в сексуальном насилии были сняты. Изначально дело рассматривалось во взрослом суде, несмотря на то, что обвиняемому на момент преступления было 14 лет.

Адвокаты пытались добиться перевода дела в ювенальный суд, однако судья отказал в этом. Апелляционный суд Висконсина в 2024 году подтвердил решение оставить дело во взрослой системе правосудия.

Ранее сообщалось, что в Туркестанской области раскрыли жестокое нападение на женщину.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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