Четырехлетний ребенок случайно убил двухлетнего брата в США

Полиция штата Висконсин заявила, что четырехлетний ребенок случайно выстрелил в своего двухлетнего брата или сестру в семейном автомобиле, сообщает Zakon.kz.

Как пишет People, 10 апреля сотрудники полиции прибыли на вызов о стрельбе и обнаружили двухлетнего ребенка с огнестрельным ранением. Пострадавшего не удалось спасти – он скончался на месте.

По данным следствия, трое малолетних детей находились в автомобиле, припаркованном возле дома. В момент происшествия родители ненадолго зашли в жилище за забытыми вещами.

Предположительно, четырехлетний ребенок нашел заряженное оружие, находившееся в центральной консоли автомобиля, после чего произошел выстрел. От полученного ранения двухлетний ребенок погиб. Очевидец, проходивший мимо, вызвал экстренные службы.

Остальные дети, находившиеся в машине, не пострадали. Полиция заявляет, что признаков умышленного преступления не выявлено.

Семья погибшего ребенка организовала сбор средств на лечение, психологическую помощь и расходы на похороны.

Власти отмечают, что семья сотрудничает со следствием. Вопрос о возможных уголовных обвинениях будет рассмотрен по итогам расследования.

Ранее сообщалось, что казахстанка защитила мужа от убийцы и получила большой срок, но ее освободили.