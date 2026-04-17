Четырехлетний ребенок случайно убил двухлетнего брата в США
Как пишет People, 10 апреля сотрудники полиции прибыли на вызов о стрельбе и обнаружили двухлетнего ребенка с огнестрельным ранением. Пострадавшего не удалось спасти – он скончался на месте.
По данным следствия, трое малолетних детей находились в автомобиле, припаркованном возле дома. В момент происшествия родители ненадолго зашли в жилище за забытыми вещами.
Предположительно, четырехлетний ребенок нашел заряженное оружие, находившееся в центральной консоли автомобиля, после чего произошел выстрел. От полученного ранения двухлетний ребенок погиб. Очевидец, проходивший мимо, вызвал экстренные службы.
Остальные дети, находившиеся в машине, не пострадали. Полиция заявляет, что признаков умышленного преступления не выявлено.
Семья погибшего ребенка организовала сбор средств на лечение, психологическую помощь и расходы на похороны.
Власти отмечают, что семья сотрудничает со следствием. Вопрос о возможных уголовных обвинениях будет рассмотрен по итогам расследования.
