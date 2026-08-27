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Происшествия

Проникли в дом и жестоко избили: в Туркестанской области раскрыли нападение на женщину

Грабители жестоко избили женщину в Туркестанской области, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2026 22:17 Фото: Zakon.kz
В Туркестанской области задержали двух мужчин, которых подозревают в нападении на женщину и ограблении ее дома, сообщает Zakon.kz.

По данным полиции, отмечает КТК, около двух часов ночи злоумышленники проникли в жилище через открытое окно. Хозяйка в это время находилась одна. Нападавшие избили женщину, после чего обыскали дом в поисках ценных вещей.

Перед уходом они забрали мобильный телефон и сорвали с потерпевшей серьги. После этого мужчины скрылись. Пострадавшая смогла обратиться за помощью к соседям, которые услышали шум.

Полицейские установили личности подозреваемых и задержали их. Оба находятся под стражей.

Для расследования создана оперативно-следственная группа.

Отмечается, что состояние женщины оценивается как стабильное.

Ранее сообщалось, что чаще всего воруют в Казахстане.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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