Проникли в дом и жестоко избили: в Туркестанской области раскрыли нападение на женщину
Фото: Zakon.kz
В Туркестанской области задержали двух мужчин, которых подозревают в нападении на женщину и ограблении ее дома, сообщает Zakon.kz.
По данным полиции, отмечает КТК, около двух часов ночи злоумышленники проникли в жилище через открытое окно. Хозяйка в это время находилась одна. Нападавшие избили женщину, после чего обыскали дом в поисках ценных вещей.
Перед уходом они забрали мобильный телефон и сорвали с потерпевшей серьги. После этого мужчины скрылись. Пострадавшая смогла обратиться за помощью к соседям, которые услышали шум.
Полицейские установили личности подозреваемых и задержали их. Оба находятся под стражей.
Для расследования создана оперативно-следственная группа.
Отмечается, что состояние женщины оценивается как стабильное.
Ранее сообщалось, что чаще всего воруют в Казахстане.
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