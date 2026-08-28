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Мир

Как норвежцы прощаются с королем: гроб с телом выставили во дворце

Норвегия, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2026 03:30 Фото: Facebook/Kongehuset
28 августа тысячи норвежцев вышли проводить короля Харальда V в последний путь, сообщает Zakon.kz.

По информации королевского дома, кортеж проследовал от больничной часовни по улице Парквейен. По пути жители вышли на улицы, чтобы проститься с королем. У дворца процессию встретила Королевская гвардия. Почетный строй и два трубача исполнили парадный марш.

В Норвегии провожают короля в последний путь, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2026 03:30

Фото: Facebook/Kongehuset

Перед машиной с гробом прошли начальник королевского двора, личный секретарь короля и восемь адъютантов. У дворца процессию встретили члены королевской семьи, руководство двора и камердинер Харальда. Адъютанты внесли гроб во дворец и установили его в Красном салоне.

В Норвегии провожают короля в последний путь, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2026 03:30

Фото: Facebook/Kongehuset

Гроб будет выставлен во дворце для народного прощания вплоть до похорон, дата которых пока не объявлена.

17 августа монарха госпитализировали из-за инфекции и осложнений гемолитической анемии. 27 августа королевский дом сообщил, что состояние Харальда V ухудшилось до очень тяжелого. Он умер ранним утром 28 августа в Национальной больнице в Осло.

Норвегия, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2026 03:30

Фото: Facebook/Kongehuset

В период болезней короля его обязанности исполнял 53-летний принц Хокон, который унаследовал трон.

Норвегия, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2026 03:30

Фото: Facebook/Kongehuset

Следующей в очереди на престол является дочь Хокона – принцесса Ингрид Александра.

28 августа президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования королю Норвегии Хокону VIII в связи с кончиной его отца, короля Харальда V.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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