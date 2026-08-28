Задержан мужчина, домогавшийся ребенка в Талгаре

28 августа появилась новая информация по делу о домогательстве мужчины к 8-летней девочке в Талгаре, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел 24 августа, когда школьница возвращалась домой от подруги. Мужчина заманил ребенка под предлогом помощи с велосипедом, после чего совершил в отношении нее противоправные действия. Как выяснилось, ранее подозреваемый был осужден за убийство.

Сейчас семья опасается, что он может избежать серьезного наказания. Об этом 28 августа мама девочки рассказала журналистам "Astana TV". Она утверждает, что у подозреваемого есть брат, который работает адвокатом. Сейчас родители пострадавшей и жители района требуют объективного расследования и наказания в соответствии с законом.

Также она поделилась деталями произошедшего. С ее слов, испуганная дочь не смогла сразу убежать с места происшествия.

"Он просунул руку ей между ягодицами спереди и схватил ее, затем привел мою дочь к автобусной остановке. Он поставил ее перед собой и сказал: "Сними шорты, я посмотрю и потрогаю тебя там", – поделилась женщина.

По словам матери, девочке удалось вырваться в тот момент, когда мужчина начал раздеваться сам. Девочка снова села на велосипед и смогла добраться до дома. Там она рассказала родителям о случившемся и показала на кукле, что произошло. Семья незамедлительно обратилась в полицию. Мужчину задержали спустя два дня.

В полиции рассказали, что уголовное дело расследуется по статье 124 Уголовного кодекса.

"Сотрудниками полиции по данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время подозреваемый установлен и доставлен в полицию. По уголовному делу проводятся все необходимые следственные действия, направленные на объективное, полное и всестороннее установление обстоятельств произошедшего. По результатам следственных мероприятий будет принято соответствующее процессуальное решение. Ход расследования находится на особом контроле руководства. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит". Департамент полиции Алматинской области

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