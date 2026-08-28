#Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#школа
#Гордость Казахстана
+23°
$
464.77
541.36
5.41
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#школа
#Гордость Казахстана
+23°
$
464.77
541.36
5.41
Происшествия

Задержан мужчина, домогавшийся ребенка в Талгаре

Сексуальное домогательство в Талгаре, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2026 04:15 Фото: Zakon.kz
28 августа появилась новая информация по делу о домогательстве мужчины к 8-летней девочке в Талгаре, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел 24 августа, когда школьница возвращалась домой от подруги. Мужчина заманил ребенка под предлогом помощи с велосипедом, после чего совершил в отношении нее противоправные действия. Как выяснилось, ранее подозреваемый был осужден за убийство.

Сейчас семья опасается, что он может избежать серьезного наказания. Об этом 28 августа мама девочки рассказала журналистам "Astana TV". Она утверждает, что у подозреваемого есть брат, который работает адвокатом. Сейчас родители пострадавшей и жители района требуют объективного расследования и наказания в соответствии с законом.

Также она поделилась деталями произошедшего. С ее слов, испуганная дочь не смогла сразу убежать с места происшествия.

"Он просунул руку ей между ягодицами спереди и схватил ее, затем привел мою дочь к автобусной остановке. Он поставил ее перед собой и сказал: "Сними шорты, я посмотрю и потрогаю тебя там", – поделилась женщина.

По словам матери, девочке удалось вырваться в тот момент, когда мужчина начал раздеваться сам. Девочка снова села на велосипед и смогла добраться до дома. Там она рассказала родителям о случившемся и показала на кукле, что произошло. Семья незамедлительно обратилась в полицию. Мужчину задержали спустя два дня.

В полиции рассказали, что уголовное дело расследуется по статье 124 Уголовного кодекса.

"Сотрудниками полиции по данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время подозреваемый установлен и доставлен в полицию. По уголовному делу проводятся все необходимые следственные действия, направленные на объективное, полное и всестороннее установление обстоятельств произошедшего. По результатам следственных мероприятий будет принято соответствующее процессуальное решение. Ход расследования находится на особом контроле руководства. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит".Департамент полиции Алматинской области

В Сети появилось видео с избиением несовершеннолетней девочки в Мангистау. Полиция нашла виновников.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Домашнее насилие, бытовое насилие, жертва насилия, насилие над женщинами, физическое насилие, насилие
15:24, 27 августа 2026
Отвел к остановке, снял с нее обувь: мужчина напал на 8-летнюю девочку в Талгаре
Убийство несовершеннолетнего в Талгаре, почему задержаны не все участники
17:36, 08 октября 2024
Убийство несовершеннолетнего в Талгаре: почему задержаны не все фигуранты
Полицейские, сотрудники полиции, полиция, патрульная полиция, машина полиции, полицейская машина, патруль, оружие, пистолет, задержание
14:43, 18 октября 2024
Убийство Шерзата Полата в Талгаре: задержан еще один подозреваемый
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Арина Соболенко во время награждения на US Open-2025
04:17, 29 августа 2026
Арина Соболенко объяснила спад в своей игре
Алихан Асетов в матче против СКА-ВМФ
03:59, 29 августа 2026
Нападающий "Барыса" Асетов поделился эмоциями после возвращения на лёд после травмы
Кейл Макар подписал рекордный контракт в истории НХЛ
03:24, 29 августа 2026
Защитник "Колорадо Эвеланш" Макар подписал рекордный контракт в истории НХЛ
Карлос Алькарас и Янник Синнер на Итоговом турнире ATP
02:52, 29 августа 2026
Алькарас – об отсутствии Синнера на US Open: Янник вернётся на корт ещё лучше, чем прежде
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: