Компания выпивала самогон в гараже, но выжили не все

В Республике Тыва произошла трагедия из-за употребления суррогатного алкоголя: два человека скончались на месте, еще двое экстренно госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщает Zakon.kz.

По информации Telegram-канала Baza, пострадавшими оказались 65-летний Николай и 60-летний Хужер. Мужчин доставили в больницу Кызыла после того, как их самочувствие резко ухудшилось.

"Накануне вечером мужчины выпили алкоголь в гараже, после чего на следующий день им стало плохо. Предварительно, они выпивали самогон", – отмечается в публикации.

Для двух других участников застолья употребление кустарного напитка стало смертельным – они скончались до приезда скорой помощи. В село Чыргакы, где произошел инцидент, выехала следственная группа.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося и выясняют, где именно был приобретен смертельный суррогат.

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