Травяной отвар стал причиной комы у новорожденного в Италии

В Италии 12-дневный новорожденный был госпитализирован в тяжелом состоянии после употребления травяного настоя на основе вербены. Инцидент произошел в городе Реджо-Эмилия, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Today.it, ребенка доставили в отделение неотложной помощи детской больницы "Санта Мария Нуова" после появления тревожных симптомов – снижения активности, потери веса и отказа от питания. Состояние быстро ухудшилось, у младенца развилась дыхательная недостаточность и кома, после чего его перевели в отделение интенсивной терапии и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Медики первоначально исключили распространенные неонатальные заболевания, однако насторожились из-за необычного течения симптомов. В ходе дальнейшего расследования, с учетом информации от семьи, было установлено, что ребенку давали травяной настой с вербеной, используемый как успокаивающее средство.

Токсикологические исследования выявили наличие тропановых алкалоидов – природных токсичных веществ, которые могут вызывать тяжелое поражение нервной системы и дыхательной функции, особенно у новорожденных.

После интенсивной терапии состояние ребенка улучшилось, и он был выписан домой.

Медики подчеркнули, что даже "натуральные" средства могут быть опасны для новорожденных, и призвали родителей не использовать любые препараты и настои без назначения врача.

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