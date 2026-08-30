Багаж россиянки шокировал полицейских в Эквадоре: что нашли внутри
Как выяснилось, гражданка России пыталась вывезти в обычном чемодане 32 особи редчайших галапагосских морских игуан.
"Женщина была задержана по подозрению в незаконной торговле дикими животными. Процессуальные действия проводились во взаимодействии с прокуратурой и природоохранными органами для идентификации и защиты изъятых особей", – сообщили 30 августа 2026 года в полиции Эквадора.
#ATENCIÓN ||— Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) August 29, 2026
APREHENDIMOS A UNA EXTRAJERA QUE TRANSPORTABA 32 IGUANAS MARINAS DENTRO DE UNA MALETA EN QUITO
En #Quito, la #PolicíaEcuador, detectó en el equipaje de una persona de nacionalidad rusa 32 ejemplares de iguanas marinas de Galápagos.
La mujer fue aprehendida por el… pic.twitter.com/wevKmIWEwD
Правоохранительные органы пока не уточнили, каким именно образом рептилии попали к задержанной и в какую страну она намеревалась их транспортировать.
В ведомстве подчеркнули, что дикая природа находится под строгой защитой государства и любые попытки контрабанды будут жестко пресекаться.
Тем временем в Таиланде сделали важное заявление. С 16 октября 2026 года в местных аэропортах сотрудники смогут вскрывать подозрительный багаж без его владельца.