#Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#школа
#Гордость Казахстана
+24°
$
464.77
541.36
5.41
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#школа
#Гордость Казахстана
+24°
$
464.77
541.36
5.41
Мир

Багаж россиянки шокировал полицейских в Эквадоре: что нашли внутри

Фото: magnific, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2026 21:50 Фото: magnific
В столице Эквадора силовики перехватили крупную партию контрабандных редких рептилий. Подозрительный багаж иностранки привлек внимание правоохранителей во время досмотра, сообщает Zakon.kz.

Как выяснилось, гражданка России пыталась вывезти в обычном чемодане 32 особи редчайших галапагосских морских игуан.

"Женщина была задержана по подозрению в незаконной торговле дикими животными. Процессуальные действия проводились во взаимодействии с прокуратурой и природоохранными органами для идентификации и защиты изъятых особей", – сообщили 30 августа 2026 года в полиции Эквадора.

Правоохранительные органы пока не уточнили, каким именно образом рептилии попали к задержанной и в какую страну она намеревалась их транспортировать.

В ведомстве подчеркнули, что дикая природа находится под строгой защитой государства и любые попытки контрабанды будут жестко пресекаться.

Тем временем в Таиланде сделали важное заявление. С 16 октября 2026 года в местных аэропортах сотрудники смогут вскрывать подозрительный багаж без его владельца.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
Проверка багажа в Таиланде
07:27, 13 августа 2026
В аэропортах Таиланда начнут вскрывать подозрительный багаж без участия хозяина
В Эквадоре нашли обугленные тела четырех детей
05:58, 02 января 2025
В Эквадоре нашли обугленные тела четырех детей
лодка
13:49, 26 июля 2025
Лодка с туристами затонула после встречи с китом в Эквадоре
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Григорий Ломакин на домашнем турнире ITF в Астане
23:14, Сегодня
Теннисист Григорий Ломакин уступил в квалификации "Челленджера" в Китае
Игорь Черевченко руководит своей командой на бровке
22:40, Сегодня
Главный тренер "Актобе" объяснил поражение от "Иртыша" провалом в начале второго тайма
Футболисты Астаны празднуют забитый гол в ворота Атырау
22:04, Сегодня
"Астана" обыграла "Атырау" в гостевом матче 24-го тура КПЛ
Ерлан Шойтымов на официально презентации в качестве нового главного тренера ФК Иртыш
21:42, Сегодня
Главный тренер "Иртыша" Ерлан Шойтымов прокомментировал волевую победу над "Актобе"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: