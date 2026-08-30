Багаж россиянки шокировал полицейских в Эквадоре: что нашли внутри

В столице Эквадора силовики перехватили крупную партию контрабандных редких рептилий. Подозрительный багаж иностранки привлек внимание правоохранителей во время досмотра, сообщает Zakon.kz.

Как выяснилось, гражданка России пыталась вывезти в обычном чемодане 32 особи редчайших галапагосских морских игуан.

"Женщина была задержана по подозрению в незаконной торговле дикими животными. Процессуальные действия проводились во взаимодействии с прокуратурой и природоохранными органами для идентификации и защиты изъятых особей", – сообщили 30 августа 2026 года в полиции Эквадора.

#ATENCIÓN ||



APREHENDIMOS A UNA EXTRAJERA QUE TRANSPORTABA 32 IGUANAS MARINAS DENTRO DE UNA MALETA EN QUITO



En #Quito, la #PolicíaEcuador, detectó en el equipaje de una persona de nacionalidad rusa 32 ejemplares de iguanas marinas de Galápagos.



La mujer fue aprehendida por el… pic.twitter.com/wevKmIWEwD — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) August 29, 2026

Правоохранительные органы пока не уточнили, каким именно образом рептилии попали к задержанной и в какую страну она намеревалась их транспортировать.

В ведомстве подчеркнули, что дикая природа находится под строгой защитой государства и любые попытки контрабанды будут жестко пресекаться.

Тем временем в Таиланде сделали важное заявление. С 16 октября 2026 года в местных аэропортах сотрудники смогут вскрывать подозрительный багаж без его владельца.