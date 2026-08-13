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Туризм

В аэропортах Таиланда начнут вскрывать подозрительный багаж без участия хозяина

Проверка багажа в Таиланде, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2026 07:27 Фото: Facebook/tatnews.org
С 16 октября 2026 года в аэропортах Таиланда смогут вскрывать подозрительный багаж без его владельца, сообщает Zakon.kz.

Если на сканере в чемодане заметят что-то странное, владельца больше не будут разыскивать по аэропорту. Сотрудники смогут открыть багаж сами, передает пресс-служба Управления по туризму Таиланда.

Досмотр запишут на видео, а внутрь положат уведомление. Для чемоданов советуют TSA-замки, которые можно открыть специальным ключом без взлома.

Проверка багажа в Таиланде, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2026 07:27

Фото: tatnews.org

"Поводом для дополнительного досмотра могут стать пауэрбанк или запасной аккумулятор, зажигалка, баллон с газом или топливо для туристической горелки", – предупредили в Управлении по туризму Таиланда.
Проверка багажа в Таиланде, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2026 07:27

Фото: tatnews.org

Бесплатно менять даты полетов в Дубай с 10 августа разрешили в известной авиакомпании.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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