В аэропортах Таиланда начнут вскрывать подозрительный багаж без участия хозяина

С 16 октября 2026 года в аэропортах Таиланда смогут вскрывать подозрительный багаж без его владельца, сообщает Zakon.kz.

Если на сканере в чемодане заметят что-то странное, владельца больше не будут разыскивать по аэропорту. Сотрудники смогут открыть багаж сами, передает пресс-служба Управления по туризму Таиланда.

Досмотр запишут на видео, а внутрь положат уведомление. Для чемоданов советуют TSA-замки, которые можно открыть специальным ключом без взлома.

"Поводом для дополнительного досмотра могут стать пауэрбанк или запасной аккумулятор, зажигалка, баллон с газом или топливо для туристической горелки", – предупредили в Управлении по туризму Таиланда.

Бесплатно менять даты полетов в Дубай с 10 августа разрешили в известной авиакомпании.