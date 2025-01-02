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Мир

В Эквадоре нашли обугленные тела четырех детей

В Эквадоре нашли обугленные тела четырех детей , фото - Новости Zakon.kz от 02.01.2025 05:58 Фото: pixabay
Возле военной базы в Эквадоре нашли обугленные тела, которые принадлежат четырем мальчикам, пропавшим без вести во время игры в футбол, сообщает Zakon.kz.

Исчезновение мальчиков в возрасте от 11 до 15 лет вызвало протесты в южноамериканской стране, охваченной вооруженной борьбой между наркоторговцами и властями.

В день исчезновения 8 декабря Сауль Арболеда, Стивен Медина и братья Хосе и Исмаэль Арройо играли в футбол в западном городе Гуаякиль.

На непроверенном видео, опубликованном Конгрессом Эквадора, видно, как группа солдат сажает одного из несовершеннолетних в машину и избивает его, в то время как другой лежит лицом вниз.

24 декабря недалеко от базы Таура были обнаружены обугленные останки четырех трупов.

В прокуратуре подтвердили, что тела принадлежат подросткам. Солдат, подозреваемых в их смерти заключили под стражу.

Этот инцидент вызвал широкое возмущение в Эквадоре, где похищения людей, вымогательства и убийства стали обычным явлением.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате наезда автомобиля на толпу людей, праздновавших Новый год в Новом Орлеане в США, возросло до 15.

Аксинья Титова
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