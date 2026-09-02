Турист едва не лишился глаза после купания в бассейне на Бали

38-летний житель британского Колчестера заразился редкой инфекцией глаза после того, как плавал в бассейне на Бали, не сняв контактные линзы, сообщает Zakon.kz.

По информации NDTV, после купания Мэтт Флэк почувствовал раздражение и боль в левом глазу. Позже появились сильная светобоязнь, покраснение и постоянное слезотечение. Мужчина сначала решил, что причиной стали песок и соленая вода после серфинга.

После возвращения в Великобританию 10 июля врачи провели обследование и диагностировали у него акантамебный кератит – инфекцию, вызываемую микроскопическим паразитом Acanthamoeba, который может встречаться в бассейнах, озерах и водопроводной воде.

Контактные линзы повышают риск заражения, поскольку микроорганизм может оказаться между линзой и роговицей. Инфекция способна привести к серьезному повреждению глаза и ухудшению зрения.

Флэк рассказал, что сильно испугался, узнав о диагнозе, и опасается потерять зрение на левом глазу. Он призвал других пользователей контактных линз обязательно снимать их перед плаванием.

Ранее сообщалось, что турист подхватил на отдыхе "пожирающую" глаза инфекцию и рискует ослепнуть.