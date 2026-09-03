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Мир

Ангела Меркель прокомментировала новость о выдвижении в президенты Германии

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2026 08:38 Фото: wikipedia
2 сентября бывший канцлер Германии Ангела Меркель ответила, что не собирается выдвигать свою кандидатуру на пост нового президента страны, назвав такое предложение абсурдным, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az со ссылкой на румынское агентство Agerpres, это Меркель заявила на презентации своих мемуаров в Бухаресте.

"Это абсурд. Я не хочу этим заниматься. Я была в политике 30 лет, 16 лет – федеральным канцлером. Мне это очень нравилось, хотя работа была очень тяжелой, очень сложной. Мне нравилось, но сейчас я очень счастлива, что могу заниматься в жизни чем-то другим", – отметила она.

По ее словам, в жизни есть много других прекрасных вещей, которыми можно заняться.

Из опроса института Forsa, который провели 5 и 6 августа среди тысячи респондентов, выяснилось, что Меркель возглавила список потенциальных кандидатов на пост президента ФРГ перед выборами, которые пройдут в январе.

47% опрошенных жителей Германии считают Меркель подходящим кандидатом.

Ранее мы писали, что Зеленский раскритиковал идею проведения выборов в Украине во время конфликта с Россией.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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