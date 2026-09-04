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Мир

Засухи, наводнения и жара: чем грозит миру очень сильное Эль-Ниньо в 2026-2027 годах

Сильная жара, лето, высокая температура, зной, солнце, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2026 12:58 Фото: unsplash
Глобальный климатический феномен Эль-Ниньо уже установился и в ближайшие месяцы продолжит усиливаться, достигнув очень высокой интенсивности. Об этом говорится в новом прогнозе Всемирной метеорологической организации (ВМО) за 3 сентября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозам глобальных центров ВМО, вероятность сохранения Эль-Ниньо до февраля 2027 года составляет почти 100%. В организации отмечают, что впервые прогноз Эль-Ниньо/Ла-Нинья оказался настолько однозначным – специалисты практически единодушны в своих оценках.

Ожидается, что в ближайшие месяцы явление продолжит усиливаться и достигнет очень высокой интенсивности. Пик, по прогнозам, придется на конец 2026 года, однако связанные с Эль-Ниньо климатические последствия могут сохраняться и в 2027 году.

Это может повлиять на характер осадков и температурный режим в разных регионах мира, а также повысить риски наводнений, засух и экстремальной жары.

Причиной усиления явления называют исключительно высокую температуру океанических вод в тропической части Тихого океана.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, рассказывая о сложившейся ситуации, заявил, что Эль-Ниньо "увеличивается на наших глазах" и предупредил о росте риска экстремальных погодных явлений.

"Наука не оставляет сомнений: планета оказалась на неизведанной территории, и воды продолжают нагреваться. Температура поверхности моря растет, температура воздуха продолжает повышаться, а мир оказывается в зоне опасности экстремальной погоды".Антониу Гутерриш

Генеральный секретарь ВМО Селеста Сауло, в свою очередь, отметила, что усиление Эль-Ниньо уже приводит к серьезным последствиям для населения и экономики разных стран.

"Мы уже видим последствия засух и наводнений и ожидаем, что по мере усиления Эль-Ниньо они будут нарастать", – заявила она.

Из-за нынешней обстановки ВМО впервые за 50 лет работы организации проводит настолько масштабную мобилизацию национальных метеорологических и гидрологических служб, которые непосредственно отвечают за прогнозирование опасных явлений и предупреждение населения.

Также, по данным ВМО, Эль-Ниньо уже вызвало продовольственный кризис в так называемом Сухом коридоре Центральной Америки – этот регион представляет собой обширную территорию сухих тропических лесов на Тихоокеанском побережье. Он охватывает шесть стран – Гватемалу, Сальвадор, Гондурас, Никарагуа, Коста-Рику и Панаму, – и именно там в этом году явление привело к массовой гибели урожая.

Эль-Ниньо – это мощное природное явление, вызванное аномальным потеплением поверхностных вод в центральной и восточной частях Тихого океана. Этот процесс нарушает привычную циркуляцию атмосферы и кардинально меняет погоду по всему земному шару.

Главные последствия для планеты:

  • Экстремальные разрушения: феномен приносит катастрофические ливни и наводнения в Южную и Северную Америку, но одновременно оборачивается сильнейшими засухами, неурожаями и природными пожарами в Австралии, Индонезии и Южной Азии.
  • Глобальная жара: Эль-Ниньо резко повышает среднюю температуру на планете, регулярно обновляя исторические температурные рекорды Земли.
  • Удар по экономике: из-за изменения климатических условий страдает мировое сельское хозяйство, нарушается судоходство (например, из-за обмеления Панамского канала) и снижаются уловы рыбы.

Тем временем чуть ранее мы публиковали прогноз погоды от синоптиков РГП "Казгидромет" на 5-7 сентября 2026 года. По их данным, в эти дни жара до +37°C ожидается в стране.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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