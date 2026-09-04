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Финансы

Нацбанк пересмотрел прогноз по инфляции на 2027 год

Цены на продукты, цены, цена на продукты, цена, подорожание, повышение цен, подорожание продуктов, повышение цен на продукты, стоимость, стоимость продуктов, увеличение стоимости, увеличение стоимости на продукты, рост цен, рост цен на продукты, увеличение цен, увеличение цен на продукты, инфляция , фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2026 13:03 Фото: pexels
Председатель Национального банка Казахстана (НБК) Тимур Сулейменов на брифинге 4 сентября 2026 года рассказал, какие факторы влияют на прогноз по инфляции в стране, передает корреспондент Zakon.kz.

Тимур Сулейменов отметил, что прогноз по инфляции на 2026 год сохранен на уровне 9 - 11%.

"На 2027 год повышен до уровня 6,5-8,5%. Это обусловлено ростом внешней инфляции, пересмотром предпосылок регулируемых цен, а также увеличением фискального импульса в сравнении с предыдущими прогнозами социально-экономического развития правительства. Также окажет влияние на более медленное возвращение инфляции уровень инфляции в нашем ключевом торговом партнере – в России", – добавил глава Нацбанка.

В свою очередь, по его словам, умеренно жесткая денежно-кредитная политика будет сдерживать инфляционное давление и способствовать дальнейшему замедлению цен.

"В 2028 году рост цен стабилизируется вблизи цели 5%. Риски прогноза связаны с ростом мировых цен на продовольствие и энергоносители на фоне сложной геополитической обстановки. Внутренними факторами риска является возможный дисбаланс между спросом и предложением вследствие роста инвестиционного спроса, незаякоренные инфляционные ожидания, фискальная дисциплина, а также фактическая реализация реформ тарифов и цен на ГСМ", – резюмировал Тимур Сулейменов.

Ранее сообщалось, что в Национальном банке Казахстана (НБК) приняли очередное плановое решение по базовой ставке. Ее снизили с 16,75% до 16,25%.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Руководитель корпункта в Астане
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