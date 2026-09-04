Нацбанк пересмотрел прогноз по инфляции на 2027 год

Председатель Национального банка Казахстана (НБК) Тимур Сулейменов на брифинге 4 сентября 2026 года рассказал, какие факторы влияют на прогноз по инфляции в стране, передает корреспондент Zakon.kz.

Тимур Сулейменов отметил, что прогноз по инфляции на 2026 год сохранен на уровне 9 - 11%.

"На 2027 год повышен до уровня 6,5-8,5%. Это обусловлено ростом внешней инфляции, пересмотром предпосылок регулируемых цен, а также увеличением фискального импульса в сравнении с предыдущими прогнозами социально-экономического развития правительства. Также окажет влияние на более медленное возвращение инфляции уровень инфляции в нашем ключевом торговом партнере – в России", – добавил глава Нацбанка.

В свою очередь, по его словам, умеренно жесткая денежно-кредитная политика будет сдерживать инфляционное давление и способствовать дальнейшему замедлению цен.

"В 2028 году рост цен стабилизируется вблизи цели 5%. Риски прогноза связаны с ростом мировых цен на продовольствие и энергоносители на фоне сложной геополитической обстановки. Внутренними факторами риска является возможный дисбаланс между спросом и предложением вследствие роста инвестиционного спроса, незаякоренные инфляционные ожидания, фискальная дисциплина, а также фактическая реализация реформ тарифов и цен на ГСМ", – резюмировал Тимур Сулейменов.

Ранее сообщалось, что в Национальном банке Казахстана (НБК) приняли очередное плановое решение по базовой ставке. Ее снизили с 16,75% до 16,25%.