#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+21°
$
469.85
542.16
5.78
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+21°
$
469.85
542.16
5.78
Мир

Климатический феномен Эль-Ниньо грозит миллионам людей голодом – ООН

Климатический феномен Эль-Ниньо грозит миллионам людей голодом – ООН, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2026 19:15 Фото: wfp.org
Усиление климатического явления Эль-Ниньо может значительно ухудшить ситуацию с продовольственной безопасностью в наиболее уязвимых странах мира, сообщает Zakon.kz.

По оценке Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП), к концу 2027 года число людей, столкнувшихся с острым голодом, может увеличиться как минимум на 49 млн.

Как отмечают в организации, пик Эль-Ниньо ожидается с сентября по декабрь 2026 года, однако его последствия будут ощущаться и в 2027 году из-за влияния на посевные и уборочные кампании. Засухи, наводнения и экстремальная жара уже создают угрозу для миллионов людей.

Согласно анализу ВПП, в 45 странах, наиболее уязвимых к последствиям Эль-Ниньо, число людей, испытывающих острую нехватку продовольствия, может вырасти с 225 до 274 млн человек – примерно на 22%.

Наиболее серьезные последствия прогнозируются для Центральной Америки и юга Африки. Значительное ухудшение ситуации также ожидается в Восточной Африке, Южной и Юго-Восточной Азии. В Латинской Америке и странах Карибского бассейна число людей, столкнувшихся с нехваткой продовольствия, может увеличиться более чем на 16 млн.

Всемирная продовольственная программа уже усилила меры по подготовке к возможным последствиям стихии. С мая организация направила свыше 14 млн долларов на превентивную помощь в Южном Судане, Чаде, Мавритании, Уганде, Гватемале и Сальвадоре, оказав поддержку около 500 тыс. человек.

В ООН подчеркнули, что своевременная подготовка позволяет сократить ущерб от стихийных бедствий: по оценкам организации, каждый доллар, вложенный в превентивные меры, помогает избежать потерь и расходов на ликвидацию последствий в размере от трех до семи долларов.

Эль-Ниньо – это природное климатическое явление, при котором поверхностные воды в центральной и восточной частях экваториального Тихого океана аномально теплеют. Название переводится с испанского как "малыш" или "мальчик". Этот феномен меняет движение воздушных масс и вызывает резкие изменения погоды по всему миру.

Ранее сообщалось, что ближневосточный конфликт может начать мировой голод.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
климат, погода
09:36, 02 февраля 2025
Холодный аналог явления Эль-Ниньо наступил на Земле: чем это грозит, рассказали синоптики
Графика, технологии
08:55, 18 мая 2026
Землю может накрыть аномалия, унесшая жизни миллионов людей
Вода, шторм, небо
07:20, 10 апреля 2026
В Тихом океане формируется аномалия, которую скоро ощутит весь мир
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: WTA
20:36, Сегодня
"Готова двигаться вперёд": Соболенко - после победы во втором круге турнира в Торонто
Фото: ФИФА
20:02, Сегодня
Экс-глава ФИФА Блаттер предложил революционное решение по смене Инфантино
Фото: ФК &quot;Челси&quot;
19:32, Сегодня
Дастану Сатпаеву выставили оценку за матч "Челси" против "Ювентуса"
Фото: instagram/Uzbekistan Football Association
19:03, Сегодня
Фабио Каннаваро сделал громкое заявление о "крысе" в сборной Узбекистана
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: