Климатический феномен Эль-Ниньо грозит миллионам людей голодом – ООН

Усиление климатического явления Эль-Ниньо может значительно ухудшить ситуацию с продовольственной безопасностью в наиболее уязвимых странах мира, сообщает Zakon.kz.

По оценке Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП), к концу 2027 года число людей, столкнувшихся с острым голодом, может увеличиться как минимум на 49 млн.

Как отмечают в организации, пик Эль-Ниньо ожидается с сентября по декабрь 2026 года, однако его последствия будут ощущаться и в 2027 году из-за влияния на посевные и уборочные кампании. Засухи, наводнения и экстремальная жара уже создают угрозу для миллионов людей.

Согласно анализу ВПП, в 45 странах, наиболее уязвимых к последствиям Эль-Ниньо, число людей, испытывающих острую нехватку продовольствия, может вырасти с 225 до 274 млн человек – примерно на 22%.

Наиболее серьезные последствия прогнозируются для Центральной Америки и юга Африки. Значительное ухудшение ситуации также ожидается в Восточной Африке, Южной и Юго-Восточной Азии. В Латинской Америке и странах Карибского бассейна число людей, столкнувшихся с нехваткой продовольствия, может увеличиться более чем на 16 млн.

Всемирная продовольственная программа уже усилила меры по подготовке к возможным последствиям стихии. С мая организация направила свыше 14 млн долларов на превентивную помощь в Южном Судане, Чаде, Мавритании, Уганде, Гватемале и Сальвадоре, оказав поддержку около 500 тыс. человек.

В ООН подчеркнули, что своевременная подготовка позволяет сократить ущерб от стихийных бедствий: по оценкам организации, каждый доллар, вложенный в превентивные меры, помогает избежать потерь и расходов на ликвидацию последствий в размере от трех до семи долларов.

Эль-Ниньо – это природное климатическое явление, при котором поверхностные воды в центральной и восточной частях экваториального Тихого океана аномально теплеют. Название переводится с испанского как "малыш" или "мальчик". Этот феномен меняет движение воздушных масс и вызывает резкие изменения погоды по всему миру.

Ранее сообщалось, что ближневосточный конфликт может начать мировой голод.