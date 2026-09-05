#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+24°
$
456.56
530.52
5.28
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+24°
$
456.56
530.52
5.28
Мир

Крики, драка и скотч: чем закончился дебош на борту самолета

Пассажира связали скотчем и стяжками после нападения на попутчика, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2026 17:48 Фото: magnific.com
Самолет American Airlines, следовавший из Даллас – Форт-Уэрта в Ньюарк, был вынужден совершить экстренную посадку в Балтиморе после инцидента с агрессивным пассажиром, сообщает Zakon.kz.

По данным Fox News, примерно через два часа после вылета мужчина начал кричать на пассажира, сидевшего рядом, выкрикивал расистские и гомофобные оскорбления, а затем набросился на него. Попытка других пассажиров вмешаться привела к еще большей потасовке.

Бортпроводники передали пассажирам скотч и пластиковые стяжки, с помощью которых мужчину зафиксировали на кресле. Очевидцы сняли происходящее на видео.

Рейс 618 приземлился в международном аэропорту Балтимор/Вашингтон, где нарушителя передали правоохранителям. После его высадки самолет продолжил полет в Ньюарк.

В ФБР заявили, что мужчину задержала транспортная полиция Мэриленда. В отношении него выдвинуты обвинения по законам штата. Федеральное ведомство проводит дополнительные опросы и совместно с прокуратурой решит, предъявлять ли ему федеральные обвинения.

В American Airlines отметили, что безопасность пассажиров и экипажа остается главным приоритетом компании, подчеркнув, что насилие на борту недопустимо.

Ранее сообщалось, что произошло на борту FlyArystan и почему наказали пожилого пассажира.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
Читайте также
Самолет, самолеты, аэропорт
07:20, 24 июня 2026
Пассажир укусил попутчика и заставил пилотов экстренно посадить самолет
самолет, посадка, авиарейсы
01:09, 23 апреля 2025
Самолет из Петербурга совершил экстренную посадку в московском аэропорту
В Индии двигатель самолета загорелся в небе и попал на видео
00:39, 21 мая 2024
В Индии двигатель самолета загорелся в небе и попал на видео
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Еркебулан Токтар после победы на турнире IBA Nomad
17:43, Сегодня
"Пожелайте нам удачи": Еркебулан Токтар проведёт переговоры с UFC в Париже
Александр Бублик на Уимблдонском турнире
17:18, Сегодня
"За идею не отдался": Александр Бублик эмоционально отреагировал на вылет с US Open
Асадхуджа Муйдинхуджаев
16:46, Сегодня
Обидчик казахстанских боксёров из Узбекистана Муйдинхуджаев пропустит Азиаду
Сирил Ган
16:08, Сегодня
Сирил Ган готов дать реванш Алексу Перейре после нокаута
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: