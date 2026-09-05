Крики, драка и скотч: чем закончился дебош на борту самолета
По данным Fox News, примерно через два часа после вылета мужчина начал кричать на пассажира, сидевшего рядом, выкрикивал расистские и гомофобные оскорбления, а затем набросился на него. Попытка других пассажиров вмешаться привела к еще большей потасовке.
Бортпроводники передали пассажирам скотч и пластиковые стяжки, с помощью которых мужчину зафиксировали на кресле. Очевидцы сняли происходящее на видео.
Рейс 618 приземлился в международном аэропорту Балтимор/Вашингтон, где нарушителя передали правоохранителям. После его высадки самолет продолжил полет в Ньюарк.
В ФБР заявили, что мужчину задержала транспортная полиция Мэриленда. В отношении него выдвинуты обвинения по законам штата. Федеральное ведомство проводит дополнительные опросы и совместно с прокуратурой решит, предъявлять ли ему федеральные обвинения.
В American Airlines отметили, что безопасность пассажиров и экипажа остается главным приоритетом компании, подчеркнув, что насилие на борту недопустимо.
A passenger was duct-taped to his seat after allegedly making racist and anti-gay remarks on an American Airlines flight.— Complex (@Complex) September 4, 2026
According to TMZ, the man allegedly used the N-word toward a Black flight attendant and became violent, hitting another passenger and pushing a woman who… pic.twitter.com/GuqwkeEdoh
Ранее сообщалось, что произошло на борту FlyArystan и почему наказали пожилого пассажира.