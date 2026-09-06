Поезд внезапно сошел с рельсов в Индии

Три вагона поезда Sikkim Mahananda Express сошли с рельсов утром в воскресенье недалеко от станции Ара в индийском штате Бихар. По данным железнодорожных властей, никто из пассажиров не пострадал, сообщает Zakon.kz.

Как пишет NDTV, состав №15483 следовал из Алипурдуар-Джанкшн в Дели. Поезд сошел с рельсов примерно в 200 м от второго перрона. С рельсов сошли локомотив, вагон SLR и вагон H-1.

Предварительно, причиной инцидента могла стать техническая проблема с сигнализацией: сигнал переключился в сторону линии на Сасарам, после чего поезд продолжил движение и сошел с рельсов.

На месте работают спасательные и технические бригады. Специалисты проверяют состояние путей и системы сигнализации и занимаются восстановлением движения.

#Bihar: Mahananda Express train derailed in #Arrah. Three coaches, including the engine, derailed from the tracks. Several trains on the Delhi-Howrah track were affected. pic.twitter.com/8CtSL91D3M — Siraj Noorani (@sirajnoorani) September 6, 2026

Ранее сообщалось, что в Казахстане изучают новую систему продажи билетов на поезда.