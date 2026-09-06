#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+20°
$
456.56
530.52
5.28
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+20°
$
456.56
530.52
5.28
Мир

Поезд внезапно сошел с рельсов в Индии

Поезд на пути в Дели сошел с рельсов в Индии, фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2026 18:16 Фото: magnific.com
Три вагона поезда Sikkim Mahananda Express сошли с рельсов утром в воскресенье недалеко от станции Ара в индийском штате Бихар. По данным железнодорожных властей, никто из пассажиров не пострадал, сообщает Zakon.kz.

Как пишет NDTV, состав №15483 следовал из Алипурдуар-Джанкшн в Дели. Поезд сошел с рельсов примерно в 200 м от второго перрона. С рельсов сошли локомотив, вагон SLR и вагон H-1.

Предварительно, причиной инцидента могла стать техническая проблема с сигнализацией: сигнал переключился в сторону линии на Сасарам, после чего поезд продолжил движение и сошел с рельсов.

На месте работают спасательные и технические бригады. Специалисты проверяют состояние путей и системы сигнализации и занимаются восстановлением движения.

Ранее сообщалось, что в Казахстане изучают новую систему продажи билетов на поезда.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
Читайте также
Сход вагонов
05:26, 13 января 2025
В России сошел с рельсов грузовой поезд
поезд сошел с рельсов в России
21:48, 26 июня 2024
Пассажирский поезд сошел с рельсов в России: есть пострадавшие
Железная дорога
19:49, 24 октября 2024
Пассажирский поезд сошел с рельсов в Норвегии
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Капитан сборной Казахстана Турганбек пожаловался на качество поля для кокпара
18:34, Сегодня
Капитан сборной Казахстана Турганбек пожаловался на качество поля для кокпара
Оргкомитет Игр кочевников &quot;лишил&quot; Казахстан трёх золотых медалей. Кыргызстан стал первым
17:51, Сегодня
Оргкомитет Игр кочевников "лишил" Казахстан трёх золотых медалей. Кыргызстан стал первым
Главный тренер &quot;Кызылжара&quot; Жуковский высказался о поражение от &quot;Атырау&quot;
17:34, Сегодня
Главный тренер "Кызылжара" Жуковский высказался о поражение от "Атырау"
Дастан Сатпаев в игре за &quot;Бёрнли&quot;
16:49, Сегодня
EFL Zone оценило тяжёлую ситуацию в "Бёрнли" из-за травмы Дастана Сатпаева
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: