С кем придется ехать в одном купе: систему продажи билетов могут изменить в Казахстане
Фото: Zakon.kz
В Казахстане изучают новую систему продажи билетов на поезда, сообщает Zakon.kz.
Так, 2 сентября 2026 года пользовательница под ником baby27alien написала в Threads:
"Узнала, что в Турции железнодорожные билеты не продают мужчинам и женщинам в одном купе, если не вместе покупают. Если первый купил мужчина, к нему в купе будут покупать только мужчины и наоборот".
В связи с этим она обратилась с вопросом в АО "НК "Қазақстан темір жолы":
"Почему вы у нас в Казахстане не можете это сделать уже, пожалуйста".
В нацкомпании ей ответили 3 сентября.
"Данная система уже изучается нашими специалистами. Далее уже будет рассматриваться вопрос по внедрению системы", – заявили в КТЖ.
Также обратившейся напомнили, что "в настоящее время национальным перевозчиком на ключевых маршрутах внедрена услуга "женский вагон".
24 июля 2026 года казахстанцам напомнили, что запрещено брать в поезд.
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