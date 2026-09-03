С кем придется ехать в одном купе: систему продажи билетов могут изменить в Казахстане

В Казахстане изучают новую систему продажи билетов на поезда, сообщает Zakon.kz.

Так, 2 сентября 2026 года пользовательница под ником baby27alien написала в Threads:

"Узнала, что в Турции железнодорожные билеты не продают мужчинам и женщинам в одном купе, если не вместе покупают. Если первый купил мужчина, к нему в купе будут покупать только мужчины и наоборот".

В связи с этим она обратилась с вопросом в АО "НК "Қазақстан темір жолы":

"Почему вы у нас в Казахстане не можете это сделать уже, пожалуйста".

В нацкомпании ей ответили 3 сентября.

"Данная система уже изучается нашими специалистами. Далее уже будет рассматриваться вопрос по внедрению системы", – заявили в КТЖ.

Также обратившейся напомнили, что "в настоящее время национальным перевозчиком на ключевых маршрутах внедрена услуга "женский вагон".

24 июля 2026 года казахстанцам напомнили, что запрещено брать в поезд.