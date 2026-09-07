Ганг вышел из берегов: древний храм ушел под воду в Индии
Как пишет местное издание Tamil Spark, за последние несколько дней уровень воды в Ганге повысился, а береговая эрозия в районе усилилась.
Местные жители пытались защитить территорию, но основание храма разрушилось и здание полностью ушло под воду. Момент разрушения сняли на видео, после чего кадры распространились в социальных сетях.
Отмечается, что для местного населения храм был важным местом поклонения и частью жизни общины на протяжении многих десятилетий.
В районе также пострадали жилые дома, сельскохозяйственные угодья и другие объекты инфраструктуры. Сейчас обеспокоенность населения возрастает, поскольку разрушение береговой линии может привести к дальнейшему продвижению реки.
150-Year-Old Shiva Temple Swept Away by Ganga Erosion in Malda’s Ratua pic.twitter.com/h8exA2QPq9— I Love Siliguri (@ILoveSiliguri) September 7, 2026
Местные власти принимают меры для защиты пострадавших районов и восстановления транспортного сообщения с отдельными населенными пунктами.
7 сентября 2026 года стало известно, что карту мира меняют спустя почти 500 лет. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) приняла резолюцию о новой мировой карте, которая показывает истинный размер стран относительно друг друга.