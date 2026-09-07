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Мир

Ганг вышел из берегов: древний храм ушел под воду в Индии

Река Ганг, разрушение Храма, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2026 04:52 Фото: Х/ILoveSiliguri
В штате Западная Бенгалия река Ганг разрушила почти 150-летний храм Шивы. Он находился в районе Мулирам-Тола, сообщает Zakon.kz.

Как пишет местное издание Tamil Spark, за последние несколько дней уровень воды в Ганге повысился, а береговая эрозия в районе усилилась.

Местные жители пытались защитить территорию, но основание храма разрушилось и здание полностью ушло под воду. Момент разрушения сняли на видео, после чего кадры распространились в социальных сетях.

Отмечается, что для местного населения храм был важным местом поклонения и частью жизни общины на протяжении многих десятилетий.

В районе также пострадали жилые дома, сельскохозяйственные угодья и другие объекты инфраструктуры. Сейчас обеспокоенность населения возрастает, поскольку разрушение береговой линии может привести к дальнейшему продвижению реки.

Местные власти принимают меры для защиты пострадавших районов и восстановления транспортного сообщения с отдельными населенными пунктами.

7 сентября 2026 года стало известно, что карту мира меняют спустя почти 500 лет. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) приняла резолюцию о новой мировой карте, которая показывает истинный размер стран относительно друг друга.

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Камила Салкымбаева
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