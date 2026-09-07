Карту мира меняют спустя почти 500 лет: что не так со старой

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) приняла резолюцию о новой мировой карте, которая показывает истинный размер стран относительно друг друга, сообщает Zakon.kz.

На заседании в своей штаб-квартире в Нью-Йорке Генассамблея ООН официально отказалась от проекции Меркатора XVI века в пользу проекции, основанной на более точном проекте Equal Earth 2018 года. На сессии 164 страны проголосовали за резолюцию (в том числе Казахстан). Только США проголосовали против – их представитель заявил, что резолюция "излишняя". Шесть стран воздержались.

Резолюции ООН не имеют обязательной юридической силы, поэтому страны и учреждения не будут обязаны использовать только новую проекцию или им не будет запрещено использовать старую. Но ожидается, что это приведет к обновлению учебных программ и повседневных технологий, учитывая широкое использование проекции Меркатора в образовании, технологиях и государственном управлении, пишет The Guardian.

Инициировало резолюцию Того (государство в Западной Африке), потому что на традиционной карте мира Меркатора континент изображен примерно такого же размера, как Гренландия.

Схема Меркатора была введена фламандским картографом Герардусом Меркатором в 1569 году, чтобы помочь морякам ориентироваться в морях. Спустя почти пять веков она остается мировым стандартом.

ONU aprova o novo mapa-múndi



A aprovação, pela Assembleia Geral das Nações Unidas, em setembro de 2026, de resolução favorável à utilização da projeção Equal Earth conferiu nova legitimidade internacional às experiências cartográficas que o IBGE já vinha apresentando mais… pic.twitter.com/Y9C1bJe6zh — Marcio Pochmann (@MarcioPochmann) September 4, 2026

Однако из-за особенностей проекции регионы, расположенные вблизи экватора, кажутся значительно меньше, чем есть на самом деле, в то время как области высоких широт выглядят намного больше. Например, на карте Африка показана примерно такого же размера, как Гренландия, но континент в 14 раз больше.

"В Африке можно разместить Соединенные Штаты, Китай, Индию, Японию, Мексику и большую часть Европы, и еще останется много свободного места", – говорится в петиции на Change.org в рамках кампании #ИсправьтеКарту, которая собрала более 11 000 подписей. Африканский союз одобрил кампанию в августе 2025 года, а затем попросил Того возглавить ее внедрение.

JUST IN: UN votes 164-1 to ditch the Mercator projection in favor of the "Equal Earth" map, with the U.S. casting the lone vote against. pic.twitter.com/XoP96pZwYl — Polymarket (@Polymarket) September 4, 2026

Кампания Того #ИсправьтеКарту продвигала использование проекта Equal Earth 2018 года, разработанного международной командой картографов. В отличие от Меркатора, она сохраняет более точное соотношение площадей. Поэтому Африка, Южная Америка и другие территории около экватора занимают на ней значительно больше места, чем на привычной карте.

Фото: принятая ООН карта мира/equal-earth.com

Правительство Того планирует провести в первом квартале 2027 года в Ломе, столице Того, мероприятие с участием ЮНЕСКО, Африканского союза и таких технологических компаний, как Google Maps, для разработки плана реализации резолюции.

4 сентября стало известно, что Генассамблея ООН приняла инициированную Казахстаном резолюцию "Международный день озеленения планеты" – 22 апреля официально провозглашено Международным днем озеленения планеты.