#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+17°
$
454.46
527.72
5.25
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+17°
$
454.46
527.72
5.25
Мир

Разрешено в США, запрещено за границей: туристов предупредили о рисках

За легальные в США продукты за границей может грозить тюрьма, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2026 01:38 Фото: magnific.com
Госдепартамент США предупредил граждан не перевозить марихуану и продукты с каннабисом через международные границы, даже если они разрешены в стране отправления или назначения, сообщает Zakon.kz.

Как пишет cedarnews.net, за провоз марихуаны, THC, CBD, съедобных продуктов с каннабисом, вейпов, масел и концентратов путешественникам может грозить арест, тюремное заключение и другие серьезные наказания.

Ведомство напомнило, что американские граждане за рубежом обязаны соблюдать законы страны пребывания. В некоторых государствах строгие меры предусмотрены даже за небольшое количество каннабиса или продуктов с THC и CBD.

Предупреждение распространяется на ручную кладь, багаж и личные вещи. Перед поездкой Госдепартамент рекомендует изучить законодательство страны назначения и официальную информацию для путешественников.

Ранее сообщалось, что альпинисты из разных стран спорят о восхождении на новую вершину Пакистана.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
Читайте также
Преступность и похищения: США предупредили туристов об Эквадоре
00:39, 22 августа 2026
Преступность и похищения: США предупредили туристов об Эквадоре
Казахстанских туристов предупредили об опасности, инфекции
09:26, 29 мая 2024
Казахстанских туристов предупредили об опасности
Пхукет
06:33, 11 января 2025
Использовать биткоины разрешит туристам Пхукет
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Амдуни празднует с Рэмси забитый гол в ворота Рексхэма
01:44, 09 сентября 2026
"Бёрнли" без травмированного Сатпаева сыграл вничью с "Рексхэмом"
Арина Соболенко во время матча с Линдой Носковой
01:17, 09 сентября 2026
Арина Соболенко призналась, что считала матч с Носковой на US Open проигранным
Арина Соболенко после матча
00:44, 09 сентября 2026
Видеообзор тяжёлой победы Арины Соболенко в четвертьфинале US Open - 2026
Анна Данилина и Александра Крунич
00:10, 09 сентября 2026
Напарница Данилиной получила тяжёлую травму на US Open - 2026 и выбыла на долгий срок
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: