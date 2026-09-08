Разрешено в США, запрещено за границей: туристов предупредили о рисках

Госдепартамент США предупредил граждан не перевозить марихуану и продукты с каннабисом через международные границы, даже если они разрешены в стране отправления или назначения, сообщает Zakon.kz.

Как пишет cedarnews.net, за провоз марихуаны, THC, CBD, съедобных продуктов с каннабисом, вейпов, масел и концентратов путешественникам может грозить арест, тюремное заключение и другие серьезные наказания.

Ведомство напомнило, что американские граждане за рубежом обязаны соблюдать законы страны пребывания. В некоторых государствах строгие меры предусмотрены даже за небольшое количество каннабиса или продуктов с THC и CBD.

Предупреждение распространяется на ручную кладь, багаж и личные вещи. Перед поездкой Госдепартамент рекомендует изучить законодательство страны назначения и официальную информацию для путешественников.

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