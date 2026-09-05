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Туризм

Кто был первым: альпинисты из разных стран спорят о восхождении на новую вершину Пакистана

Горы, Пакистан, восхождение, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2026 06:56 Фото: Thomas Huber
Томас Хубер из Германии поделился информацией о своей летней экспедиции в пакистанский район Чоктой, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Alpagama, с Виктором Сансом и Микелем Масом из Испании он прошел новый маршрут протяженностью 600 м на горе Бьячерахи Центральная высотой 5700 м.

Команда заявила о первовосхождении, несмотря на публикацию в American Alpine Journal за 2002 год, в которой говорится, что другие команды раньше поднимались на эту вершину.

Новый маршрут занял четыре дня восхождения, с 1 по 4 августа. Однако альпинисты опубликовали отчет только сейчас, когда вернулись домой.

Горы, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2026 06:56

Фото: Thomas Huber

Начиная с середины июля, они разбили базовый лагерь на высоте 4400 м. Затем пережили несколько дней шторма, пока пятидневное окно позволило пройти маршрут Wild Soul.

Тройка отмечает, что до них на этой вершине никого не было. Однако вскоре после первых сообщений читатели сайта ExplorersWeb обратили внимание на отчет в American Alpine Journal о восхождении на ту же вершину в 2001 году польско-японской команды под руководством известного Войтека Куртыки.

Хубер объяснил, что путаница возникла из-за большого количества пиков и субпиков в группе Бичерахи.

"Есть Бичерахи-Саут, Бичерахи-Сентрал и Бичерахи-Тауэр… причем Бичерахи-Тауэр – самая высокая из этих гранитных башен, ее высота составляет около 5900 метров", – написал Хубер.

По его словам, сама вершина Бичерахи-Сентрал представляет собой трехвершинный массив.

Горы, снег, Пакистан, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2026 06:56

Фото: Thomas Huber

Самая южная и низкая из этих трех вершин была покорена в 1989 году Джоном Лазкано и Хавьером Мугаррой из Испании, а позже, в 2001 году, – Куртыкой и японцами.

Хубер, Мас и Санс поднялись на Северную вершину – самую высокую точку этого трехвершинного массива, – которая до этого оставалась непокоренной.

Это достижение не было упомянуто в отчете Американской ассоциации альпинизма. Так что, первое восхождение на Центральную вершину Бьячерахи принадлежит Хуберу и его команде, в то время как предыдущие испанская и польско-японская команды достигли второстепенной вершины.

Ранее мы писали о том, что альпинисты-близнецы доверили свою жизнь на семитысячнике ИИ.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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