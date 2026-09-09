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Мир

В США раскрыли документы об обмане жителей Нью-Йорка, заболевших после 11 сентября

Башни-близнецы в Нью-Йорке, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2026 07:01 Фото: wikipedia
Власти Нью-Йорка (США) начали публиковать документы о качестве воздуха после терактов 11 сентября 2001 года. Они указывают на опасные вещества в нем, хотя местных жителей долгие годы убеждали в обратном, сообщает Zakon.kz.

Как передает РБК статью The New York Times, спустя месяцы после терактов в воздухе на территории Нижнего Манхэттена находили асбест и другие опасные вещества.

Даже в июле 2002 года, через десять месяцев после атак, специалисты все еще находили асбест менее чем в 1,5 км от разрушенных башен-близнецов. Его следы обнаружили на фасаде и крыше одного из зданий на Джон-стрит, а также в других местах Нижнего Манхэттена.

В некоторых пробах их содержание превышало допустимые нормы. В документах также говорится о повышенной концентрации бензола, который может вызывать рак, рядом с местом разрушения башен.

Асбест – природный минерал, который раньше широко использовали в строительстве благодаря его прочности и устойчивости к огню. Опасность представляет вдыхание его мельчайших волокон: они могут попадать в легкие и оставаться там в течение многих лет.

При этом после терактов Рудольф Джулиани, который был тогда мэром Нью-Йорка, и сменивший его Майкл Блумберг неоднократно утверждали, что воздух безопасен.

NYT отмечает, что опубликованные документы указывают на то, что людям разрешали вернуться в район Всемирного торгового центра, когда там еще сохранялась опасность для здоровья.

Новые данные могут помочь заболевшим получить федеральные компенсации, а также стать основанием для новых судебных исков. По данным NYT, за последующие годы от заболеваний, связанных с последствиями терактов, предположительно, умерло больше людей, чем 11 сентября, когда погибли почти 3 тыс. человек.

Ранее мы писали о том, что Boeing выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы: погибли люди.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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