В США раскрыли документы об обмане жителей Нью-Йорка, заболевших после 11 сентября

Власти Нью-Йорка (США) начали публиковать документы о качестве воздуха после терактов 11 сентября 2001 года. Они указывают на опасные вещества в нем, хотя местных жителей долгие годы убеждали в обратном, сообщает Zakon.kz.

Как передает РБК статью The New York Times , спустя месяцы после терактов в воздухе на территории Нижнего Манхэттена находили асбест и другие опасные вещества.

Даже в июле 2002 года, через десять месяцев после атак, специалисты все еще находили асбест менее чем в 1,5 км от разрушенных башен-близнецов. Его следы обнаружили на фасаде и крыше одного из зданий на Джон-стрит, а также в других местах Нижнего Манхэттена.

В некоторых пробах их содержание превышало допустимые нормы. В документах также говорится о повышенной концентрации бензола, который может вызывать рак, рядом с местом разрушения башен.

Асбест – природный минерал, который раньше широко использовали в строительстве благодаря его прочности и устойчивости к огню. Опасность представляет вдыхание его мельчайших волокон: они могут попадать в легкие и оставаться там в течение многих лет.

При этом после терактов Рудольф Джулиани, который был тогда мэром Нью-Йорка, и сменивший его Майкл Блумберг неоднократно утверждали, что воздух безопасен.

NYT отмечает, что опубликованные документы указывают на то, что людям разрешали вернуться в район Всемирного торгового центра, когда там еще сохранялась опасность для здоровья.

Новые данные могут помочь заболевшим получить федеральные компенсации , а также стать основанием для новых судебных исков. По данным NYT, за последующие годы от заболеваний, связанных с последствиями терактов, предположительно, умерло больше людей, чем 11 сентября, когда погибли почти 3 тыс. человек.

Ранее мы писали о том, что Boeing выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы: погибли люди.