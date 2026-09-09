Грузию сотрясло два землетрясения подряд

Два землетрясения произошли утром 8 сентября в южной части Грузии. Подземные толчки зарегистрированы в регионе Самцхе-Джавахети, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az, о природных катаклизмах рассказали в Национальном центре сейсмомониторинга. Подземные толчки произошли с интервалом 17 минут.

Первое землетрясение было зарегистрировано в 08:52 по тбилисскому времени (09:52 по казахстанскому времени). Его эпицентр находился в селе Бежано, на расстоянии 20 км к северо-востоку от Ахалкалаки. Магнитуда, по данным сейсмологов, составила 4,2. Глубина – 15 км.

Время второго сейсмособытия – 09:09 по тбилисскому времени.

Эпицентр этого землетрясения залегал недалеко от села Алатумани, в 18 км к северу от Ахалкалаки. Магнитуда достигала 3,0. Очаг был на глубине 12 км.

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