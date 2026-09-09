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Мир

Первый советский лимузин и американское такси: на дне озера нашли "свидетелей" трагедии "ладожского Титаника"

советские машины, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2026 15:53 Фото: VK/Дайвинг клуб "Диво"
На дне Ладожского озера в России дайверы обнаружили колонну из четырех автомобилей, затонувших вместе с "ладожским Титаником" в начале Великой Отечественной войны, сообщает Zakon.kz.

Борт к борту на глубине 30 метров находятся две груженые полуторки ГАЗ-АА, первый советский лимузин ЗИС-101 и американское авто Graham с хромированными дисками и спидометром до 200 км/ч. Радость находки принадлежит дайверам клуба "Диво" вместе с ДОСААФ и "Морской геодезией".

Как сообщается на странице клуба, в ночь с 16 на 17 сентября 1941 года из Осиновца в Новую Ладогу шла деревянная баржа №752, ее называли "ладожский Титаник". На борту было больше 1100 человек: курсанты, военные медики, семьи командиров. Начался шторм, обшивка лопнула, и военком эшелона, чтобы сохранить плавучесть баржи, принял решение сбросить четыре машины, находящиеся на верхней палубе".

найденная на дне Ладоги машина, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2026 15:53

Фото: VK/Дайвинг клуб "Диво"

Но баржа все же не выдержала, разломилась и утонула. Тогда спаслись около 240 человек из более чем тысячи.

"Это не просто автомобили на дне Ладоги, это немые свидетели трагедии первых дней блокады. Каждый такой объект – это утерянная страница истории, которую мы возвращаем нашей стране", – отметил руководитель клуба "Диво" Сергей Куликов.
найденная на дне Ладоги машина, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2026 15:53

Фото: VK/Дайвинг клуб "Диво"

Дайверов заинтересовало, как американская машина попала в Ленинград. В довоенных советских документах Graham не встречаются. Ответ нашли в эстонских архивах. Выяснилось, что американский Graham попал в Ленинград из Эстонии. После национализации в 1940 году такие машины числились в Таллиннской таксобазе и в июле 1941-го были "эвакуированы" через Ленинград и далее к Ладоге. Всего из Эстонии тогда эвакуировали около 2820 легковушек, но до цели дошли не все: часть осталась в блокадном городе или была утрачена в пути.

найденная на дне Ладоги машина, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2026 15:53

Фото: VK/Дайвинг клуб "Диво"

Что касается первого советского лимузина ЗИС-101, то его выпуск начался в 1936 году. Это была машина начальствующего состава: наркомы, начальники штабов, директора. Всего выпустили около 9 тысяч на всю страну. Чей был этот ЗИС-101, документы не говорят. Но на барже ехало имущество Гидрографического управления военно-морского флота.

найденная на дне Ладоги машина, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2026 15:53

Фото: VK/Дайвинг клуб "Диво"

Будут ли поднимать найденную колонну или сохранят как есть, пока неизвестно.

найденная на дне Ладоги машина, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2026 15:53

Фото: VK/Дайвинг клуб "Диво"

В Европе из-за засухи идет стремительное обмеление рек. На поверхности в итоге появляются исторические артефакты, которые десятилетиями и столетиями были под водой. Так, в Сербии из реки Сава вышел на поверхность ржавый корпус старого парового буксира Slovenian ("Словенец").

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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