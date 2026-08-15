Засуха обнажила на дне озера артефакт, о котором молчали веками

Аномальное обмеление озера в британском графстве Кент обернулось сенсационной находкой: волонтеры обнаружили на дне 200-летний меч с позолоченным эфесом, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Daily Mail, еще 6 августа 2026 года добровольцы убирали на территории замка Чиддингстоун упавшие ветки и наткнулись на старинный артефакт. Из-за засухи озеро обмелело, поэтому его дно стало хорошо просматриваться.

Меч имеет позолоченный эфес с фигурой льва на конце, которая, вероятно, сделана из латуни. Сам клинок изогнутой формы покрыт ржавчиной и илом.

"Находку уже прозвали "Экскалибуром из Кента" – по аналогии с легендарным мечом короля Артура, брошенным в озеро после его смерти. О происхождении меча выдвигаются разные версии. Озеро было заложено в 1800-х годах, поэтому возраст оружия вряд ли превышает 200 лет", – говорится в публикации.

Исследователи предполагают, что он мог принадлежать полковому музыканту, жившему в начале XIX века, и использовался для церемоний.

Другая теория связывает меч с бывшим владельцем замка – коллекционером оружия Денисом Эйром Бауэром. Также есть предположение, что меч остался от солдат, расквартированных в тех местах во время Второй мировой войны.

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