На дне озера недалеко от Казахстана нашли древний город, напоминающий Атлантиду

Вдоль озера Иссык-Куль в Кыргызстане, к югу от Казахстана в Центральной Азии, дайверы во время подводной экспедиции обследовали затопленную зону недалеко от Тору-Айгыра, сообщает Zakon.kz.

Как пишет econews, на дне озера подтвердили существование средневекового поселения. Его улицы и здания до сих пор находятся под водой. Этот затопленный памятник меняет представления историков о торговле, религии и повседневной жизни вдоль старых транспортных коридоров Центральной Азии.

В отчете об экспедиции 2023-2024 годов описывались кирпичные здания и комплексы печей, расположенные под водой Иссык-Куля. Наряду с каменной кладкой, дайверы собирали обломки керамики, кости животных и отходы, оставшиеся после нагрева и рафинирования металлов.

Под рыхлым песком команда археологов обнаружила хорошо сохранившийся культурный слой – почву, испещренную следами человеческой деятельности. Нахождение этого погребенного слоя позволяет предположить, что люди строили и перестраивали постройки на берегу в течение многих лет, прежде чем вода настигла все вокруг.

Когда-то караванные пути пролегали вокруг Иссык-Куля, и ЮНЕСКО отслеживает эти коридоры в рамках своей программы "Шелковый путь" в Кыргызстане. В отчете о сохранении был описан основной путь из Чуйской долины к западу от Иссык-Куля через перевал Бедель в Китай.

Неподалеку от разрушенных зданий группа исследователей обнаружила мусульманский некрополь XIII-XIV веков – кладбище одной из общин, занимающее площадь 304 на 198 метров.

Геологи указывают на то, что горы Тянь-Шань часто сотрясаются, и связали затопление города с крупным землетрясением XV века. Атлантида – название, к которому часто обращаются, но исследования показывают, что в результате бедствия погибло мало жителей. После исчезновения города берега использовали кочевые племена, и небольшие деревни до сих пор окружают озеро.

