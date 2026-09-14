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Скандал в британской школе: физрук годами насиловала несовершеннолетних

изнасилование несовершеннолетних, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2026 19:08 Фото: magnific
В Великобритании завершился суд над бывшей учительницей физкультуры Бронвен Джеймс, которую обвиняли в совращении нескольких учеников, сообщает Zakon.kz.

Подробности дела стали известны Daily Mail. До 2022-го Джеймс работала в школе Bitterne Park, где, по мнению следствия, и начала домогаться мальчиков и девочек. В центре первого разбирательства оказался 16-летний подросток, которого учительница изнасиловала у себя дома во время просмотра Уимблдонского теннисного турнира.

Оказалось, что еще до начала этого процесса Джеймс призналась в совращении двух школьниц. Первой жертве было всего 13 лет, когда учительница стала присылать ей фотографии откровенного характера и описывать в сообщениях свои сексуальные фантазии. Когда девочке исполнилось 14 лет, Джеймс начала насиловать ее в машине и у себя дома.

Следующей жертве учительницы также было 13 лет. Женщина целовала ее в машине и трогала ее интимные места. Однажды учительница смогла убедить девочку отправить ей фотографию в обнаженном виде.

На заседании Джеймс сразу признала вину по девяти эпизодам, касающимся девочек, однако обвинения в адрес мальчика пыталась опровергнуть. Она утверждала, что подросток выдумал историю ради похвалы перед сверстниками.

Сфабрикованная версия защиты рухнула после того, как пострадавший предоставил суду снимок из дома учительницы с ее питомцем, доказав свое присутствие там. После этого бывшему педагогу пришлось сознаться во лжи. Сейчас она находится под стражей в ожидании оглашения итогового приговора.

Ранее мы сообщали, миллионер устроил в подвале своего дома камеру для пыток и изнасилований.

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Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
Корреспондент
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