Миллионер устроил в подвале своего дома камеру для пыток и изнасилований

Миллионер из Великобритании, занимался ставками на скачки и использовал подземную камеру в своем уединенном доме в Хайленде для насилия над уязвимыми женщинами, сообщает Zakon.kz.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Daily Mail, суд в Великобритании отказался выпускать из страны миллионера Кевина Бута, который годами пытал и насиловал женщин в подвале своего поместья.

65-летнего бывшего учителя Кевина Бута арестовали в ноябре 2025 года. Расследование началось еще в 2019-м после серии заявлений женщин, которые работали в его шотландском поместье.

По словам пострадавших, Бут устроил в подвале специальную камеру, где избивал, пытал и насиловал их. Зачастую он приглашал на работу иностранок, которые находились в уязвимом положении.

При этом Бут снимал на видео издевательства над женщинами. В частности, в распоряжении властей оказалась 18-минутная запись, на которой миллионер избивает работавшую у него девушку.

По версии властей, Бут измывался над женщинами с 1998 по 2022 год. Недавно он подал прошение снять с него запрет на выезд из Великобритании, в чем ему отказали. Мужчину обвиняют по 21 эпизоду.

В списке обвинений упоминаются восемь изнасилований.

В начале 1990-х Кевин Бут с женой владели частной школой. Мужчину несколько раз обвиняли в избиениях детей хлыстом и тростью. Позже он бросил работу учителем, начал делать ставки на скачках и разбогател. Считается, что после этого он стал насиловать женщин в поместье в Шотландии. В 2002 году его приговорили к двум годам тюрьмы после заявления сотрудницы. Процесс по делу продолжается.

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