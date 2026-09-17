Бешеный бобр дважды атаковал 13-летнего подростка

Отдых у воды в американском штате Мэриленд обернулся кошмаром для 13-летнего Доминика Себулы. На подростка, рассматривавшего рыб под водой, внезапно напал бешеный бобр, сообщает Zakon.kz.

В результате мальчику потребовались несколько операций и курс прививок от бешенства. Как пишет New York Post, бобр внезапно вцепился Себуле в грудь и начал мотать головой из стороны в сторону. Подросток попытался отбиться и схватил животное за голову и лапу, после чего ему удалось оторвать зверя от себя.

Однако бобр не отступил и напал повторно, на этот раз укусив мальчика за другую руку.

Себуле удалось самостоятельно выбраться на берег. Оттуда его доставили в больницу на вертолете. Врачи провели несколько операций: им пришлось обработать многочисленные раны и восстановить поврежденный нерв в руке. Кроме того, подростку сделали серию уколов от бешенства. После пережитого Доминик признался, что теперь будет осторожнее во время отдыха на природе.

"Думаю, теперь я буду гораздо внимательнее к тому, что меня окружает", – отметил Себула.

Ранее мы сообщали, что ветеринар назвала животное, которое может переносить бешенство, несмотря на безобидный вид.