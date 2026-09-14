Ветеринар назвала животное, которое может переносить бешенство, несмотря на безобидный вид

Милый еж, который неожиданно появился на дачном участке, может оказаться не таким безобидным гостем, как кажется. Брать дикое животное на руки и тем более контактировать с ним без защиты не стоит. Ежи могут переносить вирус бешенства и ряд других инфекций, сообщает Zakon.kz.

Специалист объяснила, что главная опасность при контакте с животным связана не столько с его иголками, сколько с возможностью укуса или глубокого прокола кожи. Об этом в беседе с RT рассказала кандидат медицинских наук и ветеринар Юлия Немцева. Острые зубы и иглы способны повредить кожные покровы и фактически доставить слюну животного глубоко в ткани. Именно со слюной зараженного животного передается вирус бешенства.

При этом бешенство – не единственная потенциальная угроза. По словам Немцевой, ежи могут быть переносчиками и других инфекций.

"Столбняк – риск особенно высок при глубоких загрязненных уколах иглами. Сальмонеллез – бактерии находятся на поверхности тела зверька; заражение происходит через грязные руки. Лептоспироз (болезнь Васильева-Вейля), дерматофития (стригущий лишай), грибковые инфекции кожи", – перечислила Немцева. Ко всему прочему, на иголках ежей часто сидят клещи, что при контакте с ними чревато энцефалитом и боррелиозом", – рассказала врач.

Поэтому специалист не советует брать ежа голыми руками. Если животное необходимо перенести, лучше использовать плотные садовые перчатки или ткань.

Особенно важно знать, что делать после укуса или другого повреждения кожи. Рану необходимо как можно скорее промыть под проточной водой с мылом в течение 10–15 минут, после чего обработать антисептиком, например хлоргексидином.

На этом помощь заканчивать не стоит. После любого укуса, царапины или глубокого прокола следует обратиться в травмпункт. Даже если еж выглядит совершенно здоровым, это не исключает риск заражения: при бешенстве инкубационный период может проходить без каких-либо симптомов.

"Любое нарушение целостности кожных покровов (укус, царапина, глубокий укол иглой) требует консультации врача", – пояснила специалист.

Главное правило при встрече с диким животным на даче – любоваться на расстоянии. Даже самый симпатичный еж остается диким животным, и попытка взять его на руки может закончиться визитом к врачу.

Ранее мы сообщали, что делать и когда нужна прививка от бешенства при укусе кошки или собаки.